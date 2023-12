Bon Vovage! Studienfahrt der RSK nach Straßburg

Bon voyage! Dieses Jahr brachen wir, die Realschule Kißlegg, mit den diesjährigen FranzösischschülerInnen der 8. und 9. Klasse sowie Frau Doser und Frau Dorner bereits zum zweiten Mal zur Studienfahrt in die elsässische Hauptstadt Straßburg auf. Mit guter Laune, warmen Klamotten und Regenschirmen im Gepäck besuchten wir gleich am Anreisetag die zauberhaft weihnachtlich geschmückte Innenstadt Straßburgs. Der Weihnachtsmarkt mit seinem 30m hohen bunt geschmückten Weihnachtsbaum machte seiner Berühmtheit alle Ehre. Nicht umsonst wird Straßburg als Capitale de Noël („Weihnachtshauptstadt“) bezeichnet.

Am zweiten Tag gingen wir nach einem reichhaltigen Frühstück in der Jugendherberge ins wissenschaftliche Museum Le Vaisseau, wo wir uns in verschiedenen Themenbereichen wie künstliche Intelligenz, optische Täuschung, logisches Denken und Umweltschutz ausprobieren konnten. Anschließend warteten im Flam´s leckere tartes flambées (Flammkuchen) auf uns, die vom traditionellen Rezept über verschiedene Variationen bis zur süßen Variante reichten. Gut gestärkt ließen wir uns anschließend auf einer Bootsfahrt auf der Ill vom schönen Flair Straßburgs beeindrucken. Nicht fehlen durfte natürlich noch genügend Zeit für Shopping auf dem Weihnachtsmarkt, im FNAC und in sonstigen Souvenir- oder Klamottenläden sowie Zeit für weitere kulinarische Genüsse.

Rundum war es ein sehr gelungener, lehrreicher und schöner Ausflug, der sicherlich allen in bester Erinnerung bleiben wird.