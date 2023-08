Auf der B32 Höhe Schwarzenbach bei Boms im Landkreis Sigmaringen sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte, darunter Kinder, teilt Armin Engler vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung" mit.

Eine Person sei noch in einem Fahrzeug eingeklemmt und wird aktuell von Rettungskräften versorgt. Die Fahrbahn ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt und wird dies voraussichtlich noch mehrere Stunden bleiben, so Engler.