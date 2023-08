Blechbläserquintett PENTATON zeigt Herz für Kinder

Das Blechbläserquintett Pentaton gab zusammmen mit Kirchenmusiker Georg Enderwitz ein festliches Konzert zum Patrozinium der Spitalkirche Hl. Geist. Die Einnahmen aus diesem Konzert spendeten die ausführenden Musiker jetzt an die Kinderbrücke Isny Leutkirch Wangen, die damit Kinder aus unserer Region durch verschiedene Hilfsprojekte unterstützt, wenn das deren Eltern nicht leisten können.

Die fünf Musiker des Blechbläserquintetts sind alles leidenschaftliche Amateurmusiker, die alle auch in Orchestern der Region spielen und seit vielen Jahren in diesem kleinen Ensemble verschiedene Musik Stile gemeinsam erarbeiten. Jedes Jahr sind sie zum Beispiel bei der Kulturnacht in Wangen zu Gast, bei der Filmmusik zum Besten gegeben wird.

Dass sie auch ein klassisches Konzert mit Bravour meistern, das haben sie beim Konzert in der Spitalkirche eindrucksvoll zu Gehör gebracht.