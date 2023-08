„Bierdeckelparty“ für den guten Zweck

Wir, die Kolpingsfamilie Neuravensburg veranstalteten am 20. Mai nach langer Zeit wieder eine große Party in der Turnhalle Neuravensburg. Wir haben uns für das Motto unserer Party viele Gedanken gemacht, wir wollten etwas Besonderes machen, das es so in unserem Umkreis noch nicht gibt und gleichzeitig die Veranstaltung für einen guten Zweck nutzen.

Wie der Name der Party „Bierdeckelparty“ schon sagt, waren die Bierdeckel von besonderer Bedeutung, welche wir und unsere knapp 600 Besucher sammelten. Diese konnten Bierdeckel (Kronkorken) zur Veranstaltung mitbringen und bekamen so einen ermäßigten Eintritt.

Insgesamt sammelten wir knapp 72.000 Kronkorken (125,5 Kilogramm). Diese haben wir beim Entsorgungsunternehmen Bausch abgegeben. Die Firma Bausch hat uns zum Erlös der Bierdeckel auch noch eine Spende übergeben. Vielen Dank dafür! Außerdem haben wir vom Kolping Neuravensburg ebenfalls gespendet. Den gesamten Betrag spendeten wir an das Ferienhaus Hand in Hand geV in Sigmarszell.

Frau Reinelt begrüßte uns bei unserem Besuch sehr herzlich: „Das Ferienhaus Hand in Hand geV bietet Menschen mit jeder Art der Behinderung und jeden Alters Urlaub in familiärer Atmosphäre an und unternimmt täglich Ausflüge. Spenden brauchen wir dringend für unsere im Heim wohnenden Mitmenschen, für die die Pflegekassen keine Auszeit mehr finanzieren. Und ein Tapetenwechsel ist für die Psyche ja so enorm wichtig, insbesondere bei dem gigantischen Personalmangel in den Einrichtungen. Umso mehr haben wir uns über diesen Besuch gefreut und sagen 1000 Dank!“, beschrieb sie die Einrichtung.

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei unserer Party unterstützt und mit uns gefeiert haben. Es war ein gelungener Abend und unser Ziel wurde vollkommen erfüllt.