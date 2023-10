Biene, Acker, Flachs und Most, Wiese, Holz und Leben früher

Bei herrlichem Herbstwetter startete die gesamte Grundschule Leupolz am 28. September zu einem großen Ausflug. Ziel war das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg.

Die 70 Kinder nahmen begeistert an verschiedenen Projekten teil. Spannend war das Bienenprojekt, bei dem eine Gruppe geschützt durch einen Imkerhut den umherschwirrenden Tieren ganz nahe kamen. Ein Gläschen Honig-Rosenbalsam für die Lippen durften die Kinder mit nach Hause nehmen.

Mächtig in die Zügel legten sich die Mädchen und Jungen im Projekt „Vom Acker zur Mühle“, mussten sie doch selbst Pflug und Egge über den Acker ziehen und säen. Auf der Tenne wurde das Getreide gedroschen und das Korn gereinigt. Mit der Handmühle mahlten die Kinder das Getreide.

In der Holzwerkstatt erfuhren die Grundschüler zuerst etwas über verschiedene Holzsorten und was man aus Holz alles bauen kann. Anschließend durften die Jungs aus Klasse 1 und 2 mit Weidenästen und Holzplatten einen Tisch oder einen Schemel in Gruppen bauen oder nach eigenen Ideen etwas frei gestalten. Voller Tatkraft wurde gesägt, geschliffen und gehämmert.

Die Äpfel des Museumsgeländes verarbeitete eine weitere Kindergruppe. Die grob zerteilten Äpfel wurden in die Muse gegeben. Die süß-klebrige Masse wanderte anschließend in die Saftpresse. Begeistert tranken die Mädchen und Jungen den köstlichen Saft. Selbstverständlich durften alle eine frische Kostprobe mit nach Hause nehmen.

Ihr Wissen über Wildkräuter erweiterten die älteren Schülerinnen und Schüler in einem anderen Workshop. Sie lernten verschiedene Pflanzen der Wiese und deren Wirkung kennen. Anschließend stellten die Kinder Kräutersalz und eine Teemischung her.

Den langen und mühevollen Weg vom Flachs zum Leinen beschritten Mädchen und Jungen der Klassen 2, 3 und 4. Viele Arbeitsgänge waren damals notwendig, um aus der Flachspflanze eine Faser zu gewinnen. Beeindruckt zeigten sich die Kinder von den entbehrungsreichen Lebensumständen der Flachsbauern und Leinenweber.

Nach den Workshops erkundeten die Grundschulkinder einige Häuser im Museumsdorf und besuchten die Schweine, Ziegen und Gänse. Ein großer Dank des Kollegiums geht an die Elternschaft der GS Leupolz. Der gesamte Ausflug konnte von dem beim Schulfest erwirtschafteten Geld finanziert werden. Vielen Dank auch an die Fahrerinnen und Fahrer der Elterntaxis, die die Kinder wieder sicher nach Leupolz brachten.