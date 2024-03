Osterferien-Programm im Freilichtmuseum Beuren

Ob Zuckerhasen gießen, Ostereier färben, Osternester basteln oder Ostereier suchen, das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren bietet über die Osterferien ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, dies teilt das Esslinger Landratsamt mit. Das Freilichtmuseum hat an den Feiertagen, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet.

Familie Waldmann aus Leinfelden-Echterdingen kommt am Ostersamstag und Ostersonntag mit ihrer Zuckerbäckerwerkstatt ins Museumsdorf, um rote Osterhasen zu gießen. Für Kinder gibt es am Ostersonntag ab 9 Uhr außerdem die beliebte Ostereiersuche auf dem Gelände des Museumsdorfes. Am Freitag, 29. März, werden Ostereier gefärbt.

Um die Tierkinder im Museumsdorf geht es am Donnerstag, 28. März, und Dienstag, 2. April. Am 4. April gibt es einen Rundgang „Von der Milchkanne zum Einkauf im Internet“. Kleine Schaffelle werden am Mittwoch, 3. April, gefilzt. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Am Freitag, 5. April, werden gemeinsam Tiere aus Naturmaterialien gebastelt. Beginn der Mitmachaktionen und Themenführungen ist jeweils um 14 Uhr. Immer um 15 Uhr kann man zur Tierfütterung mitkommen. Es geht zu den Schafen, Ziegen, Hühnern und Kaninchen auf dem Museumsgelände. Das Tante-Helene-Lädle, ein Kolonialwarenladen von 1929, hat geöffnet.

Anmeldungen und Info-Telefon: 0711/3902-41890, per Mail: [email protected] Geöffnet von 9 bis 18 Uhr.