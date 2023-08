Offene Badestelle in Beuren bleibt beliebt

Die offene Badestelle am Beurener Badsee ist bei den Gästen auch in diesem Jahr sehr beliebt. Und das, obwohl der beliebte Kiosk krankheitsbedingt Ende Juni geschlossen werden musste. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei Ortsvorsteherin Silvia Ulrich nach der aktuellen Situation am Badesee erkundigt.

Trotz durchwachsenem Wetter hat es in den vergangenen Monaten offenbar wieder zahlreiche Besucher am beliebten Badegewässer in Beuren gegeben. „Wir sind mit der diesjährigen Badesaison recht zufrieden“, sagt Silvia Ulrich. Probleme habe es bislang jedenfalls keine gegeben. Auch nach Einschätzung der Deutsche Lebens–Rettungs–Gesellschaft (DLRG), die ehrenamtlich an den Wochenenden eine Wasseraufsicht bietet, sei die Saison bisher unfallfrei und ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Automaten als Ersatz für Kiosk

Allerdings musste der Kiosk Ende Juni krankheitsbedingt schließen und wird in diesem Jahr auch nicht mehr öffnen.

Leider hat unser Pächter einen Schlaganfall erlitten, erklärt die Ortsvorsteherin.

Kurzfristig habe die Verwaltung daraufhin nach einer gastronomischen Notlösung gesucht. So wurden als kleiner Ersatz zumindest zwei Automaten aufgestellt — gefüllt mit Getränken und mit Eis.

„Natürlich waren unsere Badegäste schon etwas enttäuscht, dass der Kioskbetrieb geschlossen ist“, erklärt Ulrich. Die Schließung habe die Ortsverwaltung zusätzlich noch vor eine weitere Herausforderung gestellt. „Da der Kioskpächter auch für die Reinigung der sanitären Anlagen zuständig war, mussten wir eine Lösung finden, die nicht ganz einfach war“, so Ulrich. Mit engagierten Bürger, die kurzfristig einsprangen, konnte aber auch dieses Problem gelöst werden.

Nur wenig Müll

„Uns ist es einfach wichtig, dass die Badestelle bis zum Ende der Saison bei guter Witterung geöffnet ist und wir unseren Badegästen einen angenehmen Aufenthalt bieten können.“ Allerdings behalte sich die Ortsverwaltung vor, die Freizeitanlage bei schwierigen Wetterprognosen geschlossen zu lassen.

Im Normalfall endet die Badesaison Mitte September. Wie es mit dem Kioskbetrieb im nächsten Jahr weitergehen wird, sei noch unklar. „Uns ist es ein großes Anliegen, den Kioskbetrieb nächstes Jahr auf jeden Fall wieder anbieten zu können“, erklärt die Ortsvorsteherin.

Zufrieden ist sie heuer auch mit der Sauberkeit am Badsee: „Wir sind angenehm überrascht, wie wenig Müll auf der Liegewiese hinterlassen wird. Die Besucher nehmen ihren Müll wieder mit oder werfen ihn in die aufgestellten Abfalleimer“, freut sich Ulrich.