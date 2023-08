Bei guter Gesundheit und mit großer Dankbarkeit haben Josef (91) und Genovefa (82) Hengge im Kreis ihrer Familie, Verwandtschaft und mit Freunden den 60. Jahrestag ihrer standesamtlichen und kirchlichen Trauung begangen.

Damals habe man nur dienstags oder donnerstags heiraten können, erinnern sich die beiden immer noch glücklichen Eheleute. Hätten Hochzeiten so wie heute samstags stattgefunden, dann hätte der Pfarrer sonntags die Messe in der Kirche wohl ziemlich allein gefeiert, so vermutet Ehepartner Josef „Sepp“ Hengge. Bürgermeister Donatus Butscher habe ihnen bei der Trauung den guten Allgäuer Hochzeitsrat mitgegeben: „Haldet zemmat, lont it luck!“

Vom Rathaus aus ging’s in die Kirche zum Traugottesdienst mit Pfarrer Schmid. Danach strebte die Hochzeitsgesellschaft, vorne draus die Musikkapelle, dem Festessen im Gasthaus Kreuz entgegen.

Friedliche und gesunde Jahre

Zum 60. Hochzeitsfest habe sie der Pfarrer noch einmal zum Gottesdienst eingeladen, weil er mit ihnen zusammen gerne Gott danken wolle für 60 friedliche und gesunde Jahre und weil er sie segnen wolle für ihren weiteren Lebensweg. Auch diesmal führte der Weg mit den Söhnen, Enkelkindern und Verwandten wieder ins Kreuz. So habe sich der Diamantene Hochzeitskreis wunderbar geschlossen.

Und dann klopfte zwei Tage später auch noch die Ortsvorsteherin Silvia Ulrich an die Tür und brachte die Glückwünsche der Ortsverwaltung mit einem Geschenkkorb aus dem Dorfladen, einem Gruß des Bürgermeisters Rainer Magenreuter mit Blumenstrauß und einer Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

In Waiblingen gearbeitet

Genovefa „Vefi“ Hengge geborene Löchle stammt aus einem Bauernhof in Gebrazhofen. Nach ihrer Schulzeit half sie zunächst kurze Jahre in Haus und Hof zuhause mit, wurde dann in eine große Arztfamilie „in Stellung“ nach Waiblingen bei Stuttgart gerufen. „Der Arzt hatte selbst Allgäuer Wurzeln und wollte für den Haushalt ein Mädle aus dem Allgäu“, erinnert sich Vefi Hengge.

Josef Hengge stammt von einem Hof in Beuren. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Lehre als Zimmermann und arbeitete dann lebenslang als Einschaler bei einer großen Baufirma in Memmingen, war dort als Holzfachmann der unentbehrliche Spezialist für den Betontreppenbau.

Die beiden lernten sich bei einem Tanz in Gebrazhofen kennen. Irgendwie habe er ihre Adresse in Waiblingen rausgekriegt, habe ihr einen Brief geschrieben und sich zu einem Besuch angemeldet. Schließlich besaß er bereits ein Motorrad“, verrät Vefi Hengge. „Ond so isch’s los ganga.“

Ein Sohn lebt in Kanada

Ab 1960 habe er ein Haus gebaut für das junge Brautpaar, und 1963 wurde geheiratet. Drei Buben seien nacheinander geboren. Vefi Henge war Mutter, Hausfrau, Gärtnerin für den großen Garten ums Haus, betreute Feriengäste und führte durch 20 Jahre die Beurener Poststelle im eigenen Haus. Die drei Söhne, jeder mit einem Handwerksberuf als Basisausbildung und anschließendem Ingenieurstudium, leben in Bad Waldsee, München und Joachim in Kanada.

Joachim habe im Entwicklungsdienst in Syrien, Nicaragua und Südafrika gearbeitet — und in Südafrika seine Frau, eine Kanadierin kennengelernt, erzählen die stolzen Eltern. Wie an ihren Söhnen mit ihren Familien dürfen sich die beiden noch rüstigen Eheleute auch an vier Enkelkindern freuen.