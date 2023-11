Hörburger rettet Remis

m 12. Spieltag der Kreisliga A3 trennten sich der Tabellenzehnte SGM Beuren/Rohrdorf und der Neunte der Liga Türk SV Wangen mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. In einem Spiel, das zu jeder Zeit auf Augenhöhe geführt wurde, brachte Robert-Boby-Adrian Tangulea den Türk SV Wangen in der 34. Minute mit 1:0 in Führung, und es sollte noch eine Weile bei diesem Ergebnis bleiben.

Alexander Mayer, Trainer der SGM nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Dominik Prinz blieb in der Kabine, für ihn kam Maximilian Hörburger, und von nun an drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Für frischen Wind sorgten auch Jonas Prinz und Lamin Samatech, die per Doppelwechsel für Sascha Hecht und Felix Mader auf das Spielfeld kamen (72. Minute). Auf den Ausgleich mussten sie aber noch bis zur 90. Minute warten, und es war der eingewechselte Hörburger, der ihn erzielte.

Mit diesem Unentschieden verpasste die SGM Beuren/Rohrdorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen.

Es war das fünfte Remis in dieser Saison, da man aber auch dreimal verlor, steht die Mannschaft derzeit nur in der zweiten Tabellenhälfte. Nur einmal gingen sie in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat dagegen der Türk SV Wangen derzeit auf dem Konto. Nächster Prüfstein für die SGM Beuren/Rohrdorf ist am Freitag ab 18.30 Uhr der FC Wuchzenhofen. Zwei Tage später misst sich der Türk SV Wangen mit dem SV Aichstetten.

Im Spitzenspiel der Kreisliga A3 erwischte Tabellenführer FC Scheidegg einen rabenschwarzen Tag bei der 0:3-Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten um Platz eins, den FC Isny, der nun bei einer wesentlich besseren Tordifferenz auf drei Punkte herangekommen ist. Es dauerte nicht lange, da lag der Gast in Front. Valentin Kirchmann erzielte in der fünften Minute das 0:1. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht, und so mussten die Zuschauer bis zur 79. Minute auf das nächste Tor warten.

Vorher hatte Scheideggs Trainer Benjamin Schnepf umgestellt und Paul Haas sowie Severin Härle für Raphael Wetzel und Korbinian Immler gebracht. Am Spielverlauf sollte dies jedoch nichts ändern. Feras Abo Aljedian beseitigte mit seinen beiden Toren (79./93.) die allerletzten Zweifel am Sieg des FC Isny, dessen Erfolgsgarant die äußerst effektive Offensivabteilung ist, die mit 46 Treffern bislang den Liga-Bestwert innehat.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den FC Scheidegg 29 Zähler zu Buche.

Der FC Isny setzt sich mit dem Dreier hinter dem Tabellenführer fest. Acht Siege, zwei Remis und erst zwei Niederlagen stehen auf dem Konto der Allgäuer. Am Sonntag tritt der FC Scheidegg um 14.30 Uhr beim SV Waltershofen an, der FC Isny genießt Heimrecht gegen den TSV Röthenbach.

Der SV Neuravensburg ließ beim 3:0-Heimsieg gegen den SV Eglofs nie Zweifel aufkommen.Bereits in der zweiten Minute erzielte Philipp Rief das 1:0, bevor Tim Bucher in der 36. Minute die Führung ausbauen konnte. Und Bucher war es auch, der in der 80. Minute mit dem 3:0 alles klar machte. Damit kletterte Neuravensburg mit 25 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Der SV Eglofs fällt in der Tabelle auf Platz acht zurück. Das Team von Trainer Dietmar Dengler verbuchte bislang vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen, wobei es nun das dritte Spiel in Folge sieglos blieb. Während der SV Neuravensburg am Sonntag um 14.30 Uhr den TSV Stiefenhofen empfängt, trifft der SV Eglofs auf den SV Haslach.