Einsatz für die Kiebitze lohnt sich

Dass sich die Maßnahmen von Naturschutzbehörden und ehrenamtlichen Naturschützern zur Wiederansiedlung von Wiesenbrütern lohnen, hat sich in diesem Jahr unter anderem im Gebiet Neunbrunnen zwischen dem Mengener Ortsteil Beuren und Herbertingen Hundersingen gezeigt. Hier haben sechs Kiebitzpaare gebrütet, acht Jungvögel sind im Juni gezählt worden. Wie aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen hervorgeht, haben außerdem zehn weitere Kiebitz–Paare im Ried zwischen Schemmerhofen–Ingerkingen und Ehingen Volkersheim sowie im Ammertal bei Tübingen gebrütet, dort überlebten 16 Jungtiere.

Naturschutzbehörden schaffen Brutbedingungen

Schon ab Mitte Februar sei das laute „Kiewit“ der Kiebitze in diesen Teilen des Regierungsbezirks Tübingen zu hören gewesen, heißt es in der Mitteilung. Offene Bodenflächen mit flachen Wasserstellen ziehen die Vögel im Frühjahr auf der Suche nach geeigneten Brutflächen an. Um solche Bedingungen zu schaffen, haben die Naturschutzbehörden des Regierungspräsidiums und der Landratsämter in den drei Projektgebieten in den vergangenen zwei Wintern verschiedene Maßnahmen umgesetzt, damit die vom Aussterben bedrohte Tiere wieder Heimat finden.

Diese Maßnahmen wurden ergriffen

Mit den Maßnahmen wurden Gehölzverbuschungen zurückgenommen, Drainagen entfernt und flache Wasserflächen, sogenannte „Blänken“, geschaffen. Diese offene Landschaft benötigt der Kiebitz, um dort seine Jungen großzuziehen und um Nahrung zu finden. Hier fühlen sie sich vor ihren Feinden sicher und stochern mit ihren Schnäbeln im offenen Boden nach Insekten und Würmern. Damit die Jungen nicht zur leichten Beute werden, wurden außerdem hohe Bäume entfernt, die von den Greifvögeln gern als Ansitz genutzt werden.

Auch andere Vögel sind interessiert

Insgesamt brüteten in den drei besagten Gebieten 16 Kiebitzpaare, 24 Jungtiere wurden beobachtet. Aber auch andere Vogelarten wie Wasserrallen, Schafstelzen, Bekassinen und Flussregenpfeifer konnten in den Gebieten gesichtet werden. Sie nutzen die Wasserstellen im Frühjahr gerne zur Nahrungssuche. Im Winter waren Zwergschnepfen sowie weitere durchziehende Watvögel wie Wald– und Bruchwasserläufer oder Kampfläufer zu Gast.

Wasserbüffel als wertvolle Unterstützung

„Damit das so bleibt, sollen in den Projektgebieten Wasserbüffel bei der Kurzhaltung der Vegetation unterstützen und offenen Bodenstellen schaffen. Außerdem bieten die Suhlen der Büffel dauerhaft flache Wasserzonen, in denen die Vögel nach Nahrung stochern können“, heißt es in der Pressemitteilung. Um die Wasserbüffel an Ort und Stelle zu halten und den Kiebitz und seine Nester zu schützen, werde die Weidefläche umzäunt. Hierzu sei ein abgestimmtes Weide– und Zaunmanagement erforderlich, welches nur mit engagierten Tierhaltern und Ehrenamtlichen vor Ort gelinge.

Konzept in Neunbrunnen geht auf

Damit wird auf die Gebiete in Tübingen und Schemmerhofen das Konzept übertragen, das es im Gebiet Neunbrunnen schon seit einiger Zeit gibt. Hier kümmert sich Landwirt Peter Reck seit 2019 um eine Herde von Wasserbüffeln, die Nabu–Ortsgruppe um Jörg Joosty schaut regelmäßig nach der Vogelpopulation. In diesem Jahr haben die Kiebitze zum ersten Mal direkt auf der ursprünglichen Weidefläche der Büffel gebrütet, in vorangegangenen Jahren hatten sie das im angrenzenden Maisfeld getan. Das Zaunexperiment ist gelungen und der Aufwand aller Beteiligten hat sich gelohnt.

So kann der Bestand gesichert werden

„Der Bruterfolg muss bei einem Wert von 0,8 liegen, das heißt auf zehn Kiebitzpaare müssen acht Jungtiere kommen die flügge werden, damit der Bestand erhalten bleibt“, erklärt Oliver Elsässer vom Landratsamt Sigmaringen. „Damit die Population wächst muss der Wert überschritten werden.“ Derzeit werde der bestandserhaltende Wert am Neunbrunnen mit den acht Jungtieren erreicht. „Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Population wächst und sich damit bestenfalls auch wieder auf andere Flächen in der Umgebung ausdehnen kann.“

Auch in Sauldorf wurde gebrütet

Auch in Sauldorf gibt es seit 2015 ein Gebiet, in dem Wasserbüffel als Landschaftspfleger zum Einsatz kommen. Hier wurden verschiedene Watvögel, Regenpfeifer, Enten und der Schwarzstorch beobachtet. Kiebitze haben in diesem Jahr in Sauldorf aber an einer anderen Stelle auf der Höhe der Firma Tegometall auf der anderen Ablachseite gebrütet. Jörg Joosty vom Nabu hat die Brutstellen mit Kiebitzkörben geschützt und 16 geschlüpfte Küken gezählt. Wie viele überlebt haben, ist hier dem Landratsamt allerdings nicht bekannt.