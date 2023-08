Die Landwirte in und um Isny haben die während der Corona-Jahre in der Zeitung beschriebenen Bauernhöfe aufmerksam verfolgt. Auch Georg und Edeltraut Kolb erzählen gerne aus ihrer tagtäglichen Arbeit auf ihrem Vollerwerbs–Biohof mit nur 15 Milchkühen. „Weil durch die Berichte deutlich wurde, wie unterschiedlich die Höfe wirtschaften, weil die Mühen der landwirtschaftlichen Arbeit gewürdigt wurden und weil dadurch eine Brücke des Vertrauens geschaffen wird zur Stadt und zum Verbraucher“, so schätzen die beiden Kolbs die bisherigen Berichte im Rückblick ein.

Hofstelle Kolb, vormals Fischer, im Beurener Weiler Sommersbach. (Foto: Walter Schmid )

Edeltraut, geborene Vochezer, gehört zum Sommersbacher Urgestein, kommt selbst aus einem Bauernhof. Sie hatte 1986 nach dem Tod ihres Onkels die Gelegenheit, die Jahrhunderte alte Hofstelle Fischer im Dorf zu übernehmen. „Man war damals froh, dass überhaupt jemand bereit war, die kleine Hofstelle mit nur elf Kühen im Anbindestall und mit nur zwölf Hektar eigenem Land weiter zu bewirtschaften“, meint Edeltraut Kolb im Rückblick.

Ein gelernter Maurer

Ihr Bräutigam Georg Kolb, ein gelernter Mauer aus dem Weiler Ried, hat dann mit seiner Edeltraud zusammen nach und nach, und noch vor der Hochzeit 1989, den Wohnteil des alten Bauernhauses umgebaut und den Betrieb im alten, konventionellen Stil im Nebenerwerb fortgesetzt. Der nächste Modernisierungsschritt zur Zukunftssicherung des kleinen Hofes war 2003 der Umbau der Scheune und des Anbindestalles zum Laufstall für 15 bis 17 Kühe, dem damals wohl kleinsten im ganzen Landkreis, so berichten die beiden Kolbs.

Bald danach haben sie sich für einen konsequenten Bio–Milchviehbetrieb entschieden, haben den Kontrollvertrag mit Bioland unterschrieben und auch die Möglichkeit der Milchlieferung in die Käsküche Isny genutzt. Seither hole die Spedition Berkmann im Auftrag der Käsküche die Milch an jedem zweiten Abend ab. Sie werde dann dort gleich am nächsten Morgen zu Käse weiterverarbeitet.

Angemessener Preis

Georg Kolb hat noch bis ins Jahr 2017 bei der Firma Dobler im Hochbau weitergearbeitet, nach Feierabend mit Ehefrau Edeltraut und mit den beiden Töchtern Marion und Kerstin die kleine Landwirtschaft weiterbetrieben, dann aber die Doppelbelastung aufgegeben. Vollerwerbs–Milchwirtschaft mit nur 15 Kühen sei möglich, weil die Käsküche einen angemessenen Milchpreis zahle — auch vorausgesetzt, man bescheidet sich ein bisschen.

Georg Kolb begleitet den Besucher von der „Schwäbischen Zeitung“ am späten Nachmittag auf die hofnahen Wiesen, auf der die 15 Milchkühe dieses Jahr schon die dritte kurze Periode grasen.

Um die Artenvielfalt zu schonen, lassen wir nie alles radikal abfressen, damit ein guter Teil der Gräser, Blumen und Kräuter aussäen kann und damit die Vielfalt sich selbst natürlich erhält. Georg Kolb

In der Ferne beobachtet der konsequente Biobauer andere Landwirte beim Mähen und meint, dass sie dieses Jahr bereits den dritten von fünf oder sechs Schnitten während der Vegetationszeit mähen, jeweils energiereiches, junges Futter, das viel Milch garantiert.

Vielfalt stärken

Er selber habe für die Heuernte dieses Jahr erst einmal gemäht, allerdings erntereifes Futter, das die Chance hatte auszusamen und damit selbst die Vielfalt zu stärken. Er selber mähe nie mehr als drei Mal während einer Vegetationszeit, erklärt Georg Kolb. Ihr Futter wachse langsamer, weil nur mit wenig Gülle und Mist gedüngt wird. Es dürfe vor der Ernte reif werden. Kunstdünger auszubringen sei dem Biobauern sowieso völlig fremd. Die Vielfalt der Gräser und Kräuter ergebe ein feines, weiches, gut riechendes Heu, das die Kühe gerne fressen.

Georg Kolb öffnet den Weidezaun zum Hof hin. Die Kühe machen sich gemütlich hintereinander her auf den Weg zu ihrem Heufressplatz im Laufstall, wo sie eine kleine Menge an Biokraftfutter erwartet.Das sei allenfalls ein „Zuckerle“, das sie in den Stall lockt. Die Kühe bringen allerdings viele Fliegen und Bremsen mit in den Stall. Mit dem Ventilator im Stalltor werden sie wieder ins Freie vertrieben. Auch große Fliegenfänger an der Wand helfen mit, dass es innen im Stall ziemlich fliegenfrei ist.

Kühe haben Ruhe

Die Kühe sollen im Stall beim Fressen und beim Melken ihre Ruhe haben, erklärt der rücksichtsvolle Bauer. Rechts und links des Futterganges befindet sich der Laufstall mit Querverbindung vor dem Melkstand. Die Tiere können sich frei bewegen von einer Seite auf die andere und auch zu ihren Ruheplätzen. Es herrscht eine ruhige, friedliche Atmosphäre im Stall, auch ohne den üblichen unangenehmen Stallgeruch. Nur das artenvielfältige, feine, wohlriechende Heu verströmt seinen Duft.

Georg Kolb öffnet das Fressgitter für die ersten drei Kühe, die ungefähr dieselbe Melkzeit benötigen. Die drei gehen gemächlich zum Melkstand, wo sie die Bäuerin zum Melken erwartet, ohne vorher anstehen zu müssen. „Unsere Kühe müssen keine Höchstleistung bringen in wenigen Jahren ihres Lebens. Unsere Kühe dürfen bei uns alt werden. Einzig die Milch–Lebensleistung zählt, und das reicht, wenn das Tierwohl im Vordergrund steht und wenn man sich selbst ein wenig bescheidet. Die Zeit, Ruhe und Geduld die wir in die Stallarbeit mitbringen überträgt sich auf die Tiere“, behauptet Georg Kolb. Ehefrau Edeltraud fügt hinzu: „Wir betrachten unsere Kühe als unsere Mitarbeiterinnen, die sich bei uns viele Jahre zuhause fühlen sollen.“