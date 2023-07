Berta Bucher–Neuer aus Rohrdorf feiert 102. Geburtstag

In Rohrdorf ist der 16. Juli ein ganz besonderer Tag, denn mit Frau Berta Bucher–Neuer feiert nämlich das älteste Gemeindemitglied Geburtstag! In diesem Jahr konnte sie zu ihrem 102. Geburtstag wieder zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen, unter anderem auch vom Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger.

Er hat sich dieses Datum wie immer fest im Terminkalender notiert und freut sich, wie schon in den vergangenen Jahren, diesen besonderen Tag mit der Jubilarin zu feiern. Eine ganz besonders große Freude dabei ist, dass sich die beiden nicht nur einmal im Jahr sehen. Denn Frau Bucher–Neuer ist oft auf Spaziergängen durch Rohrdorf anzutreffen und wenn ihr Weg sie zum Brunnen am Rathaus führt, lässt Max Boneberger es sich nicht nehmen, einen kurzen Plausch mit ihr zu halten.

Dazu fand sich dann auch am Geburtstag einmal mehr Zeit und beide konnten sich bei einem Rundgang durch ihren herrlichen Garten an der sommerlichen Blumenpracht erfreuen. Dazu trug auch der schöne Sommerblumenstrauß, der neben dem mit allerlei gesunden Leckereien gefüllte Obstkorb als Geburtstagspräsent überreicht wurde, bei.

Dank ihres langjährigen Wirkens im Dienste von Schönheit und Gesundheit legt Frau Bucher–Neuer auch zu ihrem eigenen Wohl großen Wert auf moderate Bewegung und bewusste Ernährung, was bei der Auswahl der Geschenke natürlich berücksichtigt wurde. Natürlich zielte der von den Gratulanten am meisten geäußerte Wunsch darauf ab, dass die Jubilarin — die in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ein Sonntagskind ist — sich auch weiterhin so guter Gesundheit erfreuen kann. Sie ist dank ihrer bewussten Lebensweise ein Vorbild und das beste Beispiel dafür, dass man in jedem Alter so vital wie möglich sein kann.