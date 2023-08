Benefizkonzert für German Aid Baden vom Förderverein nta

Am Samstag, 29. Juli, hielt der Förderverein der nta seine Hauptversammlung ab. Der Förderverein konnte viele interessante Exkursionen bezuschussen bei den PTAs zu der Firma Primavera, bei den Biotas zu einer Veranstaltung des Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke. Frau Beyza Öz, konnte auch über ihren Auslandsaufenthalt in einer französischen Apotheke erzählen.

Die nta ist seit 2023 für das Erasmusprogramm akkreditiert, das heißt, dass Schüler ihr Auslandspraktikum mit finanzieller Unterstützung der EU durchführen können. Derzeit absolvieren vier Schüler ihr Auslandspraktikum in Österreich und in Kroatien. Frau Steiner hat hierzu auch Kontakte mit der AHK in Dublin aufgebaut, so dass noch mehrere Praktika durchgeführt werden können. Danke an alle Mitglieder, die einen unschätzbaren Beitrag zur Förderung der nta und Bildung beitragen. Frau Steiner fragte die Mitglieder, was denn ihr roter Faden sei, den die nta in ihrem Leben hinterlassen habe. Hier ein die Antworten: „Die private Ausrichtung ermöglicht viele direkte und praxisnahe Impulse. Persönliche Qualitäten werden weniger durch Verordnungen und Gesetze gebremst.“ „Ehepartner gefunden, nach über 50 Jahren noch Kontakte und regelmäßige Treffen mit Ehemaligen.“

Um den Mitgliedern einen glanzvollen Schlusspunkt zu bieten, spielte Rüdiger Ruf und Aleksander Maslakov. Der Harald– und Käthe Grübler Platz wurde 2019 dank der Sammlung von über 60 Unterschriften von Frau Steiner errichtet. Unterzeichnete waren Dr. Hambrecht, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender von BASF, Herr Fritz Hechelmann, Frau Mergenthaler–Walter, Geschäftsführerin von Schule Schloss Salem und viele mehr. Deshalb geht die Spende dieses Jahr aus Dankbarkeit für die Unterstützung des Platzes an German Aid Baden, ein Verein der von Max Markgraf von Baden gegründet wurde zur Unterstützung von Flüchtlingen weltweit. Ein Kommentar eines Konzertbesuchers lautete: „Die Musiker sind Könner, haben Freude vermittelt und vor allem: die Stimmung! Das war ganz zauberhaft — der Wind, die Sonne und die Klänge -– so eine Leichtigkeit — und Du (Ursula Steiner) hast die passenden Worte gefunden und so sicher und sympathisch vorgetragen! Das war was ganz Besonders — Danke Konrad Rehm.“

Isny hat rund 15.000 Einwohner, die nta hat 400.000 Menschen ausgebildet. Diese Zahl verdeutlicht die Bedeutung der für Isny.