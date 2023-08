Benefizkonzert für die Hilfsprojekte von CCARA

Stimmungsvolle Jazz, Latin–und Popmusik erklang am Sonntag Abend, 13. August, im vollbesetzten Großen Saal des Paul–Fagius–Hauses und brachten eine Spende von insgesamt 1.060 Euro ein, die in vollem Umfang für die Kinderheime und Schulprojekte des Kinderhilfsvereins CCARA in Indien verwendet wird. In der Pause informierten die Vereinsvorsitzenden Roman und Heike Maurus über die Hilfsprojekte, unterstützt durch eine Filmdokumentation von Liane Menz.

Das Isnyer Jazz–Projekt, das eigens für diesen Einsatz zusammenkam unter der Leitung und durch die Initiative von Dr. Dieter Müller aus Isny, spielte beispielsweise Songs von Roger Cicero und auch eine Eigenkomposition von Markus Kimmich war dabei. Das Popchor–Projekt, ebenfalls initiiert und geleitet von Dieter Müller und unterstützt von Gitarrist Reiner Schmid, sang ein paar bekannte „Ohrwürmer“ wie „California Dreaming“ und „Hymn“.

CCARA bedankte sich herzlich bei den engagierten Musikern, die allesamt auf eine Gage verzichtet haben, sowie bei allen Helfern und Helferinnen an diesem Abend. Initiator Dieter Müller erhielt ein Seidentuch nach indischer Sitte umgelegt als besondere Ehre.