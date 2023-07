Benefizkonzert des Kirchenchors Roggenzell

Mit unserem Benefizkonzert am 9. Juli in der St. Gallus Kirche konnten wir eine beachtliche Spendensumme für eine neue Glocke der Kirche sammeln.

Mitgewirkt hat die Rusty Rudy Metall Band, ein Jugendblasensemble der Musikkapelle Roggenzell mit zehn Jungmusikanten und Bläser der Musikkapelle. Die Band „Sorry Corrs“ war traditionell wieder dabei. Dabei gab es dieses Mal eine Premiere bei dem selbst komponierten Lied „Wunderland“ von Edith Detzel. Dieses Lied wurde gemeinsam gesungen, Sorry Corrs und der Kirchenchor gemeinsam.

Zusätzlich unterstützt wurde das Konzert von Herr Prof. Vielhaber am Piano, Sebastian Kaufmann am Saxophon, Armin Detzel an der Gitarre, Mario Heine am Cajon und Aaron Wild und Roman Hofmann im Tenor.

Wir bedanken uns bei Allen für ihr Mitwirken am Konzert. Dadurch war es uns möglich, Ihnen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Gerade heute in unserer schnelllebigen Welt, war es unser Ziel, Sie für kurze Zeit aus dem Alltag zu entführen. Durch die Vielfalt an Liedern war dies möglich. Carpe Diem — genieße den Augenblick, Viva la Vida — lebe das Leben, ein afrikanisches Lied: Baba Yetu — das Vater unser, zwischen Himmel und Erde — vom Himmel, der die Erde bedeckt und Weils a Herz hast wie a Bergwerk und vieles mehr.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ein Herz wie ein Bergwerk, denn sie haben 1225 Euro für die neue Glocke der St. Gallus Kirche gespendet. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir danken unserem Chorleiter Josef Kaufmann für sein Engagement. Er hat viel Zeit in die Planung und Organisation gesteckt und mit Kreativität und Herzblut dieses Konzert vorbereitet und geleitet. Den Chor leitet er mit Professionalität und viel Charme. Vielen Dank für dieses gemeinsame, erfolgreiche Projekt.