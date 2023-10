Beispielhaftes Bauen Landkreis Ravensburg

Das Forum Bauen Landkreis Ravensburg, der Zusammenschluss aus Handwerk, Architekten und kommunalem Bauherrn im Landkreis Ravensburg lud am 27. September im Kornhaus in Wangen im Allgäu zur Veranstaltung mit Werkberichten zu den prämierten Bauvorhaben aus dem Auszeichnungsverfahren.

Im Rahmen der Wanderausstellung eröffnete Oberbürgermeister Michael Lang die zweite Veranstaltung zu den Werkberichten der prämierten Objekte in Wangen im Allgäu. Die Stadt Wangen als Bauherr wurde mit mehreren Projekten ausgezeichnet, so dankte Herr Lang besonders seinen Mitarbeitern und Mitstreitern an den guten Ergebnissen.

Die Kindergärten St. Antonius und St. Raphael der Architekten Feuerstein Hammer Pfeiffer wurden von Gerhard Feuerstein vorgestellt. Herr Feuerstein betont aus Planersicht, dass es keine Standardlösung für die Aufgabe Kindergarten gibt, und dass die Anforderungen und Bedürfnisse immer individuell zu planen sind. Die Zusammenarbeit Planer und Nutzer wurde von Kindergartenleiterin Frau Heiling positiv und mit großem Dank gelobt.

Philipp Grath vom Büro Grath Architekten präsentierte das Verwaltungsgebäude der Firma Stender. Das mit seiner wertigen Klinkerfassade klar gegliederte Bürogebäude stellt den Mitarbeitern mit großzügigen Aufenthaltsbereichen Innen und Außen eine große Wertschätzung dar.

Martina Briegel von Briegel Architektur zeigte die Umbauten der Innenräume der ausgezeichneten Stadtbücherei auf, die sie in mehreren Abschnitten betreute. Die ausgeführten Schreinerarbeiten nutzen den beengten Raum perfekt bis ins Detail aus. Hier wurde auch von Nutzerseite, Frau Singer, die hervorragende Zusammenarbeit der Planung und Umsetzung im laufenden Betrieb gelobt.

Im Anschluss fand mit Verköstigung durch die Stadt Wangen ein reger Austausch aller Beteiligten und Interessierten in der ausgezeichneten Bücherei statt.