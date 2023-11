Beeindruckendes AllgäuKonzert

Eine absolut stimmige Kulturveranstaltung war das AllgäuKonzert am Samstag, 28. Oktober, in der Spitalkirche in Bärenweiler. Genau dies ist auch der Anspruch von Christian Segmehl, dem Leiter der Konzertreihe AllgäuKonzerte. Er kennt mittlerweile sein Publikum und schätzt dieses. Den Zuhörern traut er Anspruchsvolles und Außergewöhnliches zu. Und das Publikum nimmt dieses in großer Anzahl dankend an und reist deshalb bis aus dem überregionalen Umland an. Nach dem AllgäuKonzert vor einem Monat im Kursaal in Isny war auch dieses in Bärenweiler restlos ausverkauft.

Dass sich die Zuhörer bei den AllgäuKonzerten auf höchste Qualität und professionelle Organisation verlassen können hat sich mittlerweile herumgesprochen. Christian Segmehl und Johannes Mayr stellten ein Renaissance-Programm mit Saxophon und Orgel zusammen. Die beiden Profimusiker musizieren seit zehn Jahren zusammen im Duo und konzertieren in ganz Deutschland. Christian Segmehl ist direkt nach dem Konzert in Bärenweiler nach Helgoland gereist, wo er ebenfalls ein Konzert spielte, bevor nächste Woche zwei Konzerte in der Isarphilharmonie in München mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in seinem Kalender stehen. Johannes Mayr ist ein Organist der absoluten Meisterklasse. Er ist Domorganist und Orgelprofessor in Stuttgart und spielt an den größten Orgeln des Landes. Zusammen mit Christian Segmehl lieben es die beiden aber genauso in kleinen Dorfkirchen zu spielen. Die Herausforderung ist dann mit den sehr begrenzten Möglichkeiten einer kleinen Orgel, wie sie oft in den Kirchen auf dem Land vorzufinden ist, dem Publikum trotzdem ein musikalisches Erlebnis zu bieten.

Bei dem Konzert in Bärenweiler erklang Musik, die bis zu 500 Jahre alt und von englischen, niederländischen, deutschen, italienischen und spanischen Komponisten ist. Also aus genau der Zeit stammt, als auch Bärenweiler und seine Spitalkirche entstanden. Dazu passend verwandelte das Team von den AllgäuKonzerten die Spitalkirche mit einem Lichtermeer aus Kerzen in ein beeindruckendes und atemberaubendes Ambiente.

Die AllgäuKonzerte präsentieren sich wieder 2024 mit hochkarätigen Konzerten in unserer Region. Informationen hierzu in naher Zukunft auf www.AllgaeuKonzerte.de