Beachvolleyball–Stadtmeisterschaften in Leutkirch

Die diesjährigen Beachvolleyball–Stadtmeisterschaften in der SZ–Beacharena auf dem Kornhausplatz in Leutkirch wurden im Rahmen des Altstadt Sommerfestivals ausgetragen. Zwölf Mannschaften lieferten sich dabei packende Duelle und oftmals ausgeglichene Spiele. Am ersten Turniertag mussten sich die Mannschaften in drei Gruppen für die Viertelfinalspiele qualifizieren. In der KO–Phase am zweiten Turniertag galt es sich für die Halbfinalspiele zu qualifizieren. Im ersten Halbfinale konnten sich Andreas Lutz und Simon Sauterleute in einem sehr engen 3–Satz–Spiel gegen die Brüder Paul und Philipp Brünz durchsetzen. Im zweiten Halbfinale gewannen Lena Frühschütz und Simon Weiß gegen Klaus–Peter Dentler und Johannes Bauhofer. Im anschließenden kleinen Finale konnten sich dann Paul und Philipp Brünz durchsetzen und sicherten sich somit den dritten Platz.

Das Finale wurde im Anschluss daran über zwei Gewinnsätze auf 15 Punkte ausgetragen. Der erste Satz ging klar an das Duo Frühschütz und Weiß mit 15:7 Punkten. Der zweite Satz war dann aber auf Augenhöhe und erst gegen Ende des Satzes beim Spielstand von 14:11 hatten Frühschütz und Weiß den ersten Matchball. Doch Lutz und Sauterleute bewiesen starke Moral und kämpften sich Punkt für Punkt auf 14:14 heran, was ein Raunen beim Publikum auslöste, das spannungsgeladen mitfieberte. Nach dem 15:14 hatten dann Frühschütz und Weiß den zweiten Matchball — wieder konnten Lutz und Sauterleute ausgleichen. Der dritte Satz war zum greifen nahe, doch der dritte Matchball für Frühschütz und Weiß saß zum 17:15. Im Anschluss an das Finalspiel freuten sich alle Teams über die vielen schönen Preise.