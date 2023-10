Baumpflanzaktion Waltershofen

Vom 9. bis 12. Mai 2024 feiert der Musikverein Waltershofen anlässlich seines 150. Vereinsjubiläums das große Kreisverbandsmusikfest in Waltershofen. Ein Fest dieser Größe stellt natürlich auch eine Belastung für die Umwelt dar, beispielsweise durch die mit dem Auto anreisenden Besucher. Dies wollen wir nicht außer Acht lassen. Der Musikverein hat sich daher zum Ziel gesetzt, dieses anstehende Musikfest so grün wie möglich zu gestalten und einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu leisten.

Aus diesem Grund boten wir in den letzten Wochen Privatpersonen, Vereine und Organisationen die Möglichkeit, über uns Bäume zu kaufen, welche entweder von uns gepflanzt oder in den heimischen Garten zur Selbstpflanzung geliefert werden. Nach kurzer Zeit waren bereits alle 50 Aktionsbäume verkauft, welche es zu liefern und pflanzen galt.

Am Samstag, 28. Oktober, war es schließlich so weit und in mehreren kleinen Trupps wurden die bestellten Bäume durch die Mitglieder des Musikvereins Waltershofen gepflanzt. Ein großes Dankeschön gilt hierbei der Firma Kappler Garten- und Landschaftsbau, welche uns bei dieser Aktion tatkräftig mit Manpower und Equipment unterstützte.