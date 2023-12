Baumpflanzaktion der DAV Sektion Wangen

Statt in die Berge ging es am letzten Novemberwochenende auf eine Wiese in den Ortsteil Ried bei Neuravensburg. Etwa 25 Mitglieder haben bei wechselhaftem Wetter zu Spaten und Schaufel gegriffen und mit der Anlage der ersten Streuobstwiese unter der Obhut der DAV-Sektion Wangen und fachkundiger Anleitung begonnen.

Die Pflanzlöcher waren am Vortag durch einen Mini-Bagger ausgehoben worden. „Das Setzen der 45 Bäumen fiel uns damit viel leichter“, erklärte Rainer Willibald, zuständig bei der Sektion unter anderem für den Bereich Klima- und Naturschutz. Die fleißigen Helfer, im Alter von 6 bis 74 Jahren, waren allesamt begeistert dabei und brachten dann nach Anleitung die Mäuseschutzgitter, die Pfähle und die Bäume an die richtigen Stellen und füllten die Erde wieder an. Am Ende wurde noch ein Verbissschutz am Stamm angebracht. „Wenn alles gut wächst, können wir in sieben bis acht Jahren das erste Obst von den Bäumen ernten.“

Es geht der Sektion jedoch nicht darum, in Zukunft Saft, Most oder Marmelade anzubieten, sondern das Bewusstsein für ökologische Belange, Artenvielfalt und nachhaltiges Handeln zu stärken. Insbesondere die Familiengruppe der Sektion will sich hier in Zukunft mit den Kindern und Jugendlichen um die Pflege kümmern und mit weiteren Projekten begleiten.

Beraten und praktisch unterstützt wird die Sektion von Stefan Kempf, Förster und Waldpädagoge. Durch den wald- und naturpädagogischen Ansatz lernen nicht nur Kinder und Jugendlichen den artenreichen Lebensraum noch besser kennen und schätzen. Gefördert wird das Projekt von der Kreissparkasse Ravensburg sowie dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg. Die Flächen werden von Forst BW kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Klimaneutral bis 2030: das ist das Ziel, das sich der DAV in seiner Klimastrategie und im Klimaschutzkonzept setzte. Das Streuobstwiesenprojekt ist ein Beitrag zum Klima- und Naturschutz und zum Erhalt unserer heimischen Kulturlandschaft. Gerne können sich noch ehrenamtliche Helfer melden, per Mail an: [email protected].