Bad Wurzacher Reiter erfolgreich beim Springfestival Hauerz

Mit sechs Siegen, vier zweite und ein dritter Platz waren die Reiter des Reit– und Fahrvereins Bad Wurzach die erfolgreichste Mannschaft des gesamten Turniers.

Die Investition in unsere Anlage und in die Jugend unseres Vereins zahlt sich aus, freut sich Bernd Burkhard, 1. Vorsitzender des Reit– und Fahrvereins. Seit wir mit unserem neuen Sandplatz optimale Trainingsbedingungen bieten können, konnten wir das Angebot an qualifiziertem Reitunterricht erweitern. So konnten wir nicht nur den eigenen Nachwuchs besser ausbilden, sondern auch neue, sportlich orientierte Mitglieder gewinnen.

Im Einzelnen waren in Hauerz erfolgreich: Sanja Feirle (Stilspringprüfung Kl. E zweiter Platz), Jessy Roggors (Stilspringprüfung Kl. E fünfter Platz und Stilspringprüfung Kl. A neunter Platz), Emma Burkhart (Stilspringprüfung Kl. A dritter Platz), Mara Feirle (Springprüfung Kl. A** elfter Platz), Julia Gindele (Springpferdeprüfung Kl. A** achter Platz), Peter Burkhart (Springprüfung Kl. A** erster Platz, Springprüfung Kl. L vierter Platz, Punkte L mit Joker zweiter und vierter Platz), Jana Brielmayer (Punkte L mit Joker siebter Platz), Bernd Rösch (Springprüfung Kl. L zweiter Platz), Michael Fugunt (Springprüfung Kl. L erster Platz und Punkte M mit Joker sechster Platz) und Sven Sieger (Springpferde A** fünfter Platz und zwölfter Platz, Springpferde L Doppelsieg, Springprüfung Kl. M* sechster Platz, Springprüfung Kl. M ** erneuter Doppelsieg und Springprüfung Kl. S zweiter und sechster Platz).

Insgesamt hat der RFV Bad Wurzach 1244 Ranglistenpunkte erzielt, das ist mit Abstand der erste Platz. Neben den Erfolgen der Springreiter in Hauerz war auch Julia Fitz am selben Wochenende in der Dressur erfolgreich. Bei ihrem Start im Österreichischen Klaus belegte sie Rang zwei in der M*-Dressurprüfung.