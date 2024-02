In dieser Woche hat der Bau des neuen Standorts von Zweiradsport Geyer in Bad Wurzach begonnen. Geschäftsführer Stefan Geyer erläutert, was entstehen wird und für wann der Umzug des Traditionsgeschäfts geplant ist.

Seit 1982 gibt es den Familienbetrieb in der Riedstadt. Damals übernahmen Josef und Klara Geyer „Bauers Radladen“ dort, wo sich heute das Casa Rossa befindet. Vier Jahre später zog er an den heutigen Standort in der Gartenstraße. Doch dort wurde es schnell eng. 1992 wurde dort daher neu gebaut, 2006 nochmals erweitert, dann sogar ein Container aufgestellt. Zuletzt nutzte man zunächst den leerstehenden Edeka-Markt, derzeit den ehemaligen Fähndrich-Laden als provisorisches Lager.

Seit langem auf der Suche

Bereits in der Amtszeit des 2018 verabschiedeten Bürgermeisters Roland Bürkle begann das Unternehmen Zweiradsport Geyer mit der Suche nach einem neuen Standort. Einige Areale habe man in Betracht gezogen, blickt Stefan Geyer zurück, zum Beispiel im Gewerbepark West und am alten Hallenbad.

Aber nie konnten wir richtig überzeugt sagen, ‚das isses es‛. Stefan Geyer

Bis die Entscheidung über die Erweiterung des Gewerbegebiets Ziegelwiese an der B465 kam. Dieser Standort passte Geyers ins Konzept. „Wir sind dort gut zu finden und haben eine direkte Anbindung an die Stadt.“

Arbeiten haben begonnen

Direkt im Anschluss an die Erschließungsarbeiten der Stadt begann die dafür zuständige Firma Max Wild Mitte Januar mit den Erdbauarbeiten für das neue Gebäude des Zweiradhändlers. Seit dieser Woche wird von der Firma Fritschle aus Uttenweiler die Bodenplatte verlegt.

Stefan Geyer führt zusammen mit seinem Vater Josef den Familienbetrieb. (Foto: Steffen Lang )

Auf einer Grundfläche von 2200 Quadratmetern wird ein fast 1400 Quadratmeter großer Bike-Showroom, also der Verkaufsraum, entstehen. Platz finden in dem zweistöckigen Gebäude in Hanglage, in dem es auch Zwischenebenen geben wird, außerdem ein Anlieferungsbereich, ein Lager, eine Werkstatt, Büros und Sozialräume.

Hoher Energiestandard

Auf dem Flachdach wird eine PV-Anlage installiert, die Strom liefert für eine Wärmepumpe. Gebaut wird im KfW-40-Standard mit einem Holztragwerk, auf dem Sandwichplatten befestigt werden. Vor dem Gebäude entstehen 35 Pkw-Stellplätze, außerdem E-Ladesäulen und natürlich auch Radstellplätze.

Wenn alles weitestgehend reibungslos läuft, wollen wir im Frühjahr 2025 umziehen. Stefan Geyer

Die Zeiten, in denen durch die Enge am Standort ein erheblicher Mehraufwand für die Inhaber und die 18 Festangestellten nötig war, sind dann vorbei.

Derzeit Stagnation

Dass das Projekt in einer Phase in Abgriff genommen wird, in der deutschlandweit auf den Corona-Boom eine Stagnation in der Branche verzeichnet wird, trübt Geyers Freude nicht. „Natürlich spricht auf den ersten Blick aktuell einiges dagegen. Aber die Lage auf dem Markt wird sich wieder beruhigen, und wir sind dann gut aufgestellt. Zugute kommt uns dabei, dass wir über Jahre stets ein gesundes Wachstum gehabt haben.“

Mit dem Neubau werde sich das Bad Wurzacher Geschäft von der Konkurrenz in der Region, aber auch im Onlinehandel abheben, ist der 43-Jährige überzeugt. „Wir können die Markenvielfalt angemessen präsentieren, Kunden in angenehmer Atmosphäre beraten und den Service gewährleisten.“