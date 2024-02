Zwei Konzerte mit den Oberschwäbischen Dorfmusikanten

Die Oberschwäbischen Dorfmusikanten feiern 40 Jahre Musikgeschichte. Gründer Peter Schad übergibt die Leitung an Simon Föhr, der die Tradition mit einem unverwechselbaren Stil fortsetzt. Karten für die Konzerte am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, sind in der Bad Wurzach Info erhältlich, kosten 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Telefon 07564/302150 oder Mail an [email protected]. Die Unterhaltungsabende werden bewirtet und beginnen um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Wurzach (Einlass ab 18.30 Uhr).