Zwei Heimspiele gegen Hattenburg

Zwei Kegelmannschaften der TSG Bad Wurzach sind am Samstag auf den heimischen Kegelbahnen aktiv. Die Gemischte begegnet um 14 Uhr dem KSC Hattenburg. Gegen den gleichen Gegner spielen auch die Wurzacher Damen in der Verbandsliga Württemberg. Start ist um 16.30 Uhr. Es ist einer der stärksten Kontrahenten für die sechstplatzierte TSG: Hattenburg rangiert auf Platz drei.

Der Gegner der TSG-Männer

Auswärts unterwegs sind die Männer in der Oberliga Südwürttemberg. Für den Tabellenführer steht am Samstag um 12.30 Uhr das Gastspiel bei der KSG Mengen-Sigmaringen an.