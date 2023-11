Zusammen seit 300 Jahren bei Weizenegger

Die Firma Weizenegger hat jüngst im Gasthof Adler in Bad Wurzach eine festliche Jubiläumsfeier gefeiert. Die Inhaberin Daniela Weizenegger-Daiker hieß die 19 Jubilare und ihre Partner willkommen und bedankte sich in ihrer Ansprache für das langjährige Vertrauen in die Firma sowie den unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen. Seniorchef Heinz Weizenegger und Frau Ursula Weizenegger waren sichtlich stolz, eine beeindruckende Anzahl von langjährigen Mitarbeitern in ihrem Unternehmen zu haben. Ganze 300 Jahre hatten alle 19 Jubilare zusammen.