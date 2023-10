Hinschauen, etwas tun, Menschen in Not beistehen: Seit Jahren werben Polizei und der Landkreis Ravensburg intensiv für Zivilcourage und geben zugleich Tipps, wie jeder im Ernstfall helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Am Mittwoch, 11. Oktober, werden in Leutkirch wieder Menschen ausgezeichnet, die sich vorbildlich verhalten haben. Schwäbische.de hat vorher ihre Geschichten aufgeschrieben.

Der 58-jährige Stefan Krummenauer aus Bad Waldsee-Gaisbeuren und sein 52-jähriger Kollege Bernd Mayer aus Hauerz sitzen am Morgen des 21. Juli wie gewohnt in ihrem Büro der Firma Lissmac. Durch die große Fensterfront haben sie die am Bad Wurzacher Gewerbepark West vorbeiführende Landesstraße im Blick, die ins Schussental führt.

Auf den Gleisen gelandet

An den hier starken Verkehr mit seinem Lärmpegel haben sie sich längst gewöhnt. Doch an diesem Morgen zwischen 7 und 7.30 Uhr lässt Krummenauer ein ungewohntes Geräusch hinausschauen.

Ich sah ein Auto, das von der Straße abgekommen war, mit unverminderter Geschwindigkeit über die Wiese fuhr und schließlich auf den Bahndamm schanzte, sich um 180 Grad drehte und dort stehen blieb, erzählt der Mitarbeiter des Lissmac-Projekt-Centers.

Krummenauer und sein Kollege Bernd Mayer, Leiter des Projekt-Centers, zögerten keine Sekunde. „Wir haben uns nur kurz überlegt, wie wir am schnellsten dorthin kommen, dann haben wir die Füße in die Hand genommen.“ Weil der direkte Weg vom Firmengelände zum Bahndamm durch einen hohen Zaun mit Stacheldraht versperrt ist, setzten sie sich ins Auto, fuhren herum um den Gewerbepark und quer über die Wiese zum Unfallort. „Die Kollegin vom Nachbarbüro hat derweil die Polizei verständigt.“

So war die Situation am Unfallort

„Der Automotor lief noch“, schildert Bernd Mayer die Situation, die sie vorfinde. „Im Fahrzeug saß ein junger Mann. Er hatte zwar keine sichtbaren Verletzungen, war aber offenbar ohne Bewusstsein.“ „Er war wohl aufgrund Unterzuckers ohnmächtig geworden“, ergänzt Krummenauer. Die beiden Lissmac-Mitarbeiter stellten den Motor ab und kümmerten sich um den jungen Mann.

„Wir haben versucht, ihn zu wecken. Er wachte auch tatsächlich aus der Bewusstlosigkeit auf, war aber immer noch nicht ganz klar.“ Nach wenigen Minuten seien Polizei und Krankenwagen eingetroffen. „Zusammen haben wir den Fahrer aus dem Auto herausgeholt.“

Von den Gleisen gehoben

Mittlerweile waren auch zwei weitere Kollegen von Lissmac und Autofahrer, die angehalten hatten, am Bahndamm. „Nachdem die Polizei die Freigabe erteilt hatte, haben wir zusammen das Auto von den Bahngleisen gehoben“, erzählt Krummenauer. Zwar sei die Bahnlinie kaum noch genutzt und der Betreiber war auch verständigt worden, „aber ein Auto auf den Gleisen, das war doch ein komisches Gefühl“, so Krummenauer.

„Logisch“ sei ihre Reaktion gewesen, sagen Mayer und Krummenauer im Rückblick.

Da war ein Mensch in Not, da muss man doch nicht überlegen, ob man hilft. Mayer und Krummenauer

Und so kehrten die beiden nach ihrem „Einsatz“ auch wieder an ihren Arbeitsplatz bei Lissmac zurück. „Weil die Situation am Ende nicht so schlimm war, haben wir es gut verdaut und konnten ganz normal weiterarbeiten“, sagt Mayer. „Der mulmigste Moment für mich war, als wir dort ankamen und nicht wussten, was uns erwartet.“

Unverhoffter Anruf

Von dem Unfallopfer haben die beiden nichts mehr gehört, dafür meldete sich Mitte September das Polizeipräsidium Ravensburg bei ihnen. „Was hab ich denn verbrochen“, hätten sie sich bei dem Anruf im ersten Moment gedacht, erzählen beide übereinstimmend und schmunzeln.

Verbrochen nichts, geleistet eine ganze Menge. Für ihr beherztes und vorbildliches Eingreifen sind sie an diesem 11. Oktober bei der Verleihung des Zivilcouragepreises in Leutkirch dabei.