Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt wächst in den Städten Bad Wurzach, Isny und Leutkirch die Zahl an Photovoltaikanlagen. Die Riedstadt und Leutkirch nehmen trotzdem Spitzenplätze ein. Das geht aus einer Presseinfo des Internetportals Selfmade Energy hervor. Dieses stützt sich dabei auf Zahlen der Bundesnetzagentur.

Die Bad Wurzacher Statistik

Bundesweit stieg demnach die Zahl an PV–Anlagen im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum ersten Quartal um acht Prozent. In Bad Wurzach wurden in den Monaten April bis Juni 42 Solaranlagen mit einer Leistung von mindestens einem Kilowatt/Peak auf Dächern und Freiflächen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 2,3 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023.

Die Gesamtzahl der in Bad Wurzach installierten Solaranlagen beträgt laut dem Vergleichs– und Informationsportal Energy Solar aktuell 1850 Anlagen — das entspricht ungefähr einer Fläche von 24 Fußballfeldern. Die installierte Maximalleistung liegt der Mitteilung gemäß bei insgesamt 37 Megawatt pro Tag.

Gemessen an der Anzahl der PV–Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Bad Wurzach es im Ranking der 2050 Städte aber immerhin auf Platz 39. Solar Energy beruft sich dabei auf die offiziellen Photovoltaik–Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023, die das Vergleichsportal für Solaranlagen jetzt erneut ausgewertet hat.

So sieht es in Isny aus

Auch in Isny wurden im zweiten Quartal 42 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht bei nun insgesamt 825 Anlagen einem Zuwachs von 5,4 Prozent. Die installierte Leistung in Isny liegt laut Solar Energy bei insgesamt 14 Megawatt. Gemessen an der Anzahl PV–Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Isny es im Ranking der 2050 Städte auf Platz 469.

Die Zahlen für Leutkirch

In Leutkirch wurden 63 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 2,9 Prozent. Die Gesamtzahl der in Leutkirch installierten Solaranlagen beträgt aktuell 2230 — „das entspricht ungefähr einer Fläche von 37 Fußballfeldern“, heißt es in der Mitteilung. Die installierte Leistung in Leutkirch liegt damit bei insgesamt 58 Megawatt. Gemessen an der Anzahl PV–Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Leutkirch es im Ranking der Städte auf Platz 109.

Für viele Hausbesitzer dürfte jetzt der optimale Zeitpunkt zur Anschaffung einer PV–Anlage gekommen sein. Wird Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, in der Mitteilung zitiert.

Er begründet dies mit einer nach dem Boom infolge Ukraine–Krieg und Gasknappheit wieder gesunkenen Nachfrage. Dadurch seien die Wartezeiten nun wieder kürzer und die Preise gefallen.