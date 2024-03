211 Einsätze, 290 Aktive, 419 Mitglieder insgesamt, 46 Proben, 52 Lehrgänge: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach ist mit ihren zehn Abteilungen im vergangenen Jahr wieder überaus aktiv im Dienst der Menschen gewesen.

Zum Hauptversammlung am Freitagabend in der Turn- und Festhalle Seibranz begrüßten Gesamtkommandant Rolf Butscher und sein Stellvertreter Frank Weishaupt zahlreiche Gäste. Neben 151 Feuerwehrangehörigen waren unter anderen mehrere Ortsvorsteher und Gemeinderäte, Ehrenmitglieder und Ehrenkommandanten gekommen. Grußworte hielten Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Michael Otto als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, stellvertretender Kreisbrandmeister Norbert Fesseler und der stellvertretende Polizeirevierleiter Thomas Utz.

Den Abend umrahmte die Musikkapelle Seibranz unter Leitung von Dirigent Erich Minsch und Vorsitzendem Manfred Hierlemann.

Die Kommandanten

Zügig gingen die Berichte der zehn Abteilungskommandanten über die Bühne: Florian Buck (Arnach, 31 Aktive), Alfons Riether (Eintürnen, 25), Peter Kiebler (Ziegelbach, 24), Hubert Heine (Haidgau, 27), Klaus Schwarzkopf (Unterschwarzach, 30), Helmut Wirth (Dietmanns, 18), Franz Weishaupt (Hauerz, 37), Jens Weder (Seibranz, 20), Michael Merk (22) und Butscher selbst (Stadt, 59). Zudem traten Gabriel Grad für die Jugendfeuerwehr (52 Mitglieder) und Gerd Sonnenmoser für die Altersabteilung (77) ans Mikrofon.

Butscher fasste alle gehörten Zahlen zusammen. 211 Einsätze hat es im vergangenen Jahr gegeben, 19 Proben, 27 Sonderproben, 52 Lehrgänge. Elf neue Mitglieder, davon sechs aus der Jugendfeuerwehr, standen 14 Abgängen gegenüber. 290 Aktive hat die Wehr insgesamt, davon 14 Frauen. Mit Jugendfeuerwehr und Altersabteilung zählt die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach 419 Mitglieder. Sie ist damit eine der größten im Landkreis.

Acht Tierrettungen

Zum Einsatzbericht gehörten auch acht Tierrettungen. Darunter eine Ente mit abgebrochenem Schnabel in der Ach, eine Katze auf dem Dach, ein Fuchs auf der Terrasse, ein verletzter Greifvogel und ein Papagei auf dem Baum, der den Feuerwehrler allerdings entkam.

Nach dem Kassenbericht von Martin Walter beantragten die Kassenprüfer Jürgen Hartmann und Hubert Heine die Entlastung, die einstimmig gegeben wurde.

Stadt auf Einkaufstour

In ihrem Grußwort nannte Alexandra Scherer die Wehr „eine der wichtigsten Einrichtungen unserer Stadt“. Sie sei „immer wieder begeistert und beeindruckt. Sie sind Tag und Nacht einsatzbereit, um das Leben, die Gesundheit und den Besitz der Bürger zu schützen.“ Die Stadt werde in ihrer Unterstützung nicht nachlassen versprach sie. Angeschafft wurde zuletzt ein Einsatzleitwagen, dessen Weihe im April ist. „Das TSF-W für Ziegelbach lässt leider aufgrund Lieferschwierigkeiten auf sich warten, ist aber bestellt.“ Die Lieferung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) mit Seilwinde wird für 2025 erwartet. Bestellt ist es ebenfalls. Des Weiteren wird gerade das neue Gerätehaus der Eintürner Wehr gebaut, und werden alle Sirenen umgerüstet, damit sie für alle Katastrophenfälle eingesetzt werden können.

Michael Otto hob hervor, dass die Bad Wurzacher auch über die Stadtgrenzen hinaus zum Beispiel als Ausbilder und Schiedsrichter aktiv sind. Norbert Fesseler lobte den Einsatz der Feuerwehrler in Zeiten, in denen der Egoismus zunehme und das Anspruchsdenken steige. Thomas Utz bedankte sich für die „super Zusammenarbeit“.

Bei den anschließenden Beförderungen stach die von Rolf Butscher zum Leitenden Hauptbrandmeister hervor. Er ist seit 2016 Gesamtkommandant. Sein neuer Rang ist der höchstmögliche in einer Stadt dieser Größe.

Ausstellung in Bad Wurzach

An wichtigen anstehenden Termine nannte Butscher unter anderem den Kreisfeuerwehr-Verbandstag am 25. April in Bad Wurzach, der mit einer Fahrzeugausstellung auf dem Klosterplatz und einer Werkzeugausstellung in Maria Rosengarten verknüpft wird. Am 29. Juni ist Bad Wurzacher Wehr-Staffellauf in Arnach, am 9. August der Blaulichttag des Kinderferienprogramms.

Butschers Dank galt allen Angehörigen, Betreuern und Leitern, dem Förderverein, der Stadt (allen voran Heike Hierlemann) sowie DRK und DLRG.

Beförderungen

zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann: Markus Mangler, Lena Traub (beide Eintürnen), Pauline Angerer, Maximilian Willburger (beide Hauerz), Felix Brodd (Unterschwarzach).

zum Oberfeuerwehrmann: Daniel Birk (Gospoldshofen), Ralf Beckers (Hauerz), Markus Firley, Alois Fleischer, Martin Gütler, Jan Schönegg (alle Unterschwarzach).

zur Hauptfeuerwehrfrau/zum Hauptfeuerwehrmann: Christiane Braun (Dietmanns), Alexander Miller, Thomas Schele (beide Eintürnen), Timo Schöllhorn (Hauerz), Wolfgang Strasser, Felix Wild (beide Unterschwarzach).

zum Oberlöschmeister: Josef Häfele (Ziegelbach), Hubert Schwehr (Unterschwarzach).

zum Hauptlöschmeister: Peter Gohm (Ziegelbach).

zum Oberbrandmeister: Jürgen Herdrich (Stadt).

zum Leitenden Hauptbrandmeister: Rolf Butscher (Stadt).

Ehrungen des Landes

FW-Ehrenzeichen in Bronze: Alois Fähndrich, Florian Höflinger, Max Völkel, Peter Völkel (alle Arnach), Markus Birk, Helmut Wirth (beide Dietmanns), Kurt Dornhege (Eintürnen), Philipp Schiedel (Hauerz), Stefan Rumschik, Christoph Hierlemann (beide Ziegelbach), Stefan Koch (Gospoldshofen), Tamara Hofmeister (Stadt), Wolfgang Schmuck (Seibranz).

FW-Ehrenzeichen in Silber: Timo Hartmann, Joachim Braun, Klemens Dick (alle Arnach), Alfons Riether (Eintürnen), Reinhold Joos (Ziegelbach), Christof Frener, Stefan Heckelsmiller, Gerhard Bareth, Siegfried Bareth (alle Hauerz), Thorsten Becker (Seibranz), Frank Häfele (Haidgau), Tobias Martin (Stadt).

FW-Ehrenzeichen in Gold: Hubert Weishaupt, Georg Schöllhorn, Werner Sattelberger, Armin Fakler (alle Hauerz), Bernd Meller (Stadt), Alfred Wirth (Haidgau).

Neuaufnahmen

Matthias Krug, Paul Schwarz (beide Arnach), Stefan Gregg (Dietmanns), Lena Traub (Eintürnen), Stefan Kieble, Lina Wachter (beide Gospoldshofen), Maik Anwander, Martin Wolfgang Fugunt, Fabian Kretzer, Florian Merkel, Fabian Schmidt, Moritz Johannes Steinhauser, Lukas Wassner (alle Haidgau), Jan Friesicke (Hauerz), Elia Angele, Sandro Hierlemann, Marlon Schmuck (alle Seibranz).

Verabschiedungen

Bernd Rösch (Arnach), Leopold Birk (Dietmanns), Daniel Hafner (Eintürnen), Alfred Weder (Seibranz), Michael Strasser (Unterschwarzach).