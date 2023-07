Bad Wurzach

Wurzacher Sommerabende haben begonnen

Bad Wurzach

Das Konzert von „Halb so schlimm“ vor dem Kurhaus ist sehr gut besucht. (Foto: Ulrich Gresser )

Das ist ein gelungener Auftakt gewesen. Zum Start der Sommerabendkonzerte trat die Band „Halb so schlimm“ am Donnerstagabend an der Konzertmuschel beim Bad Wurzacher Kurhaus vor großem Publikum auf.

Veröffentlicht: 21.07.2023