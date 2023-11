Die Narrenzunft D’Riedmeckeler in Bad Wurzach hat traditionell am 11.11. die Fasnet eröffnet.

An die 200 Schaulustige verfolgten am Samstagabend auf dem Klosterplatz, wie Riedmeckeler, Schnepfen und Co. aus dem Nebel auftauchten. Zunftmeister Dominic Neher las dabei die Sagen zu den einzelnen Figuren vor.

Blues Brothers sind unterwegs

Zum Einzug des Zunftrats und während der Veranstaltung sorgte der Fanfarenzug für Musik. Er trat erstmals in seinem neuen Häs auf: Als Blues Brothers wird er in dieser Saison unterwegs sein.

Zum Abschluss des gut halbstündigen Spektakels gab’s mehrere Narrentaufen. Danach wurde bei leichtem Nieselregen auf dem Klosterplatz oder, im Trockenen und Warmen, in den Lokalen der Stadt fröhlich weitergefeiert.