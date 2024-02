Stadt und Land in Narrenhand: die Rathäuser in Kernort und Ortschaften sind gestürmt. Wir sind mittendrin in der Hochfasnet.

In Bad Wurzach holten die Riedmeckeler, angeführt von ihrem Zunftrat und der Lumpenkapelle, die Rathausmitarbeiter aus dem Amtshaus heraus, wo sie fröhlich und nichts Böses ahnend eine hausinterne Party unter dem Motto „Frau sucht Bauer“ feierten. Derweil zogen schon die Zimmerer und Hästräger, musikalisch begleitet vom Fanfarenzug, mit dem Narrenbaum die Marktstraße entlang zum Rathaus, wo sich eine große Schar an Schaulustigen eingefunden hatte.

Was den Zunftmeister freut

Zunftmeister Dominik Neher blickte mit Sorgen aufs Stadtgeschehen, begann jedoch mit dem, was ihn freute. Zum einen, dass der Fanfarenzug am Gumpigen den „Dudelsack“ öffnet: So gelinge es, „s’ Städtle zamma attraktiver macha, grad durch solche kleine Sacha“. Zum anderen, dass eine Genossenschaft nun das Kurhaus betriebt. „I glaub, des werd a super Pinte.“

Doch wolle er durch das Ried zum Kurhaus gehen, „dann muss i mi doch kerrig schinda, um a ganze Bruck zu finda“. Fehlt das Geld für neue vielleicht, weil das Hallenbad so teuer war, fragte Neher. Oder gebe es gerade kein Holz, weil man das für den Turmbau braucht?

Scherers Vorschläge

Wie vom Zunftmeister gefordert, übergab Bürgermeisterin Alexandra Scherer ihm den Rathausschlüssel. „Mir Amtspersona schaffed jeden Tag hart“, betonte sie. Scherer hatte für die neuen Regenten aber auch ein paar Vorschläge, was anzupacken ist. „Sche wär’s, wenn ihr würded grad des Rathaus hier im Erdgeschoss saniere.“

Vor allem aber den Klimaschutz legte sie den Narren ans Herz. Und zeigte sich überzeugt, dass diese nun neue Maßstäbe setzen: „Photovoltaik auf Dächern und Flächen, an jedem Eck und am Ende jede Art von Erneuerbaren, damit gelingt die Energiewende. Aber lassed des Ried außenvor, damit des Diplom au bleibt.“

Das Chief-Mantra

Gut zwei Dutzend Zimmererleute, darunter auch eine Frau, stellten dann den Narrenbaum am Rathauseck. Franz-Josef „Chief“ Maier gab dazu von der Bühne aus das Kommando. Der Bürgermeisterin vertraute er dabei auch noch sein „Chief-Mantra“ an, dass, wenn sie es jeden Morgen dreimal aufsagt, ihrem Leben „in unglaublicher Weise eine positive Wende“ geben werde: „Wo ich bin, ist es schön. Wo ihr seid, ist es schön. Wo ist es heute schön? In Wurzach ist es schön!“

In diesem Sinne ein kräftiges „Worum? Dorum!“