Wurzacher Kegler trotz Niederlage weiter vorn

Ihre weiße Weste sollten die Kegler der TSG Bad Wurzach am vergangenen Wochenende zwar verlieren, doch die Tabellenführung in der Oberliga Südwürttemberg haben sie weiter inne. Souverän lösten die Verbandsliga-Damen die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten.

Oberliga Südwürttemberg, Herren: KV Gammelshausen - TSG Bad Wurzach 6:2 (3334:3224 Kegel): Die erste Herrenmannschaft der TSG war beim bekanntermaßen heimstarken Team des KV Gammelshausen zu Gast, das von Beginn an stark aufspielte und nach dem Starterpaar mit 19 Holz in Front lag. Während Pascal Dosch mit 502:538 Kegel eine Niederlage hinnehmen musste, punktete Gerhard Weber dank eines tollen Schlussdurchgangs (552:535). Anschließend hatte Christoph Pflug Probleme mit seiner Bahn und unterlag deutlich mit 511:567. Rolf Hlawatschek hingegen holte dank eines knappen 548:543 einen Punkt. Bei einem Rückstand von 70 Holz war das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht verloren, doch letztlich sollten die Wurzacher Kegler ihre erste Saisonniederlage kassieren. Trotz der 2:6-Niederlage steht die TSG immer noch mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz der Oberliga Südwürttemberg. Kommenden Samstag steht für den Spitzenreiter ab 13 Uhr das Heimspiel gegen den sechstplatzierten KV Mietingen an.

Verbandsliga, Damen: TSG Bad Wurzach - SC Hermaringen 8:0 (3320:3095): Mit dem SC Hermaringen hatten die Wurzacher Damen am vergangenen Samstag das Tabellenschlusslicht Hermaringen zu Gast und fuhren einen nie gefährdeten Sieg ein. In guter Form präsentierte sich Sabrina Costa, die mit 557:469 Kegeln den ersten Mannschaftspunkt für die TSG holte. Auf heftige Gegenwehr traf das Wurzacher Schlusspaar, das aber hoch konzentriert blieb. Monika Rölz erzielte bei ihrem 574:556-Erfolg das Tagesbestergebnis und Heike Dentler setzte sich mit 561:552 ebenfalls durch. Mit dem deutlichen 8:0-Sieg sicherten sich die Wurzacher Damen den vierten Platz. Sonntag um 14 Uhr ist die TSG bei Primus KC Schwabsberg zu Gast.

Siegreich waren die weiteren Herrenteams der TSG Bad Wurzach. Die zweite Mannschaft schlug den SKC Berg in der Regionalliga Oberschwaben/Zollern mit 6:2. Wolfgang Weishäupl erzielte mit 593 Kegeln das Tagesbestergebnis. Durch den Sieg übernahm die Wurzacher Zweite den zweiten Tabellenrang. Am Samstag um 16 Uhr steht das Spitzenspiel bei Tabellenführer SG Baienfurt-Bergatreute an.

Ebenfalls gegen den SKC Berg erfolgreich war die dritte TSG-Mannschaft (5:3, 3172:2967 Kegel). Nun empfangen die Wurzacher in der 1. Bezirksliga Oberschwaben/Zollern den Tabellenzweiten SG Baienfurt-Bergatreute (Samstag, 9 Uhr). Die vierte Mannschaft rangiert nach ihrem 7:1 (3049:2944)-Sieg gegen Schlusslicht SG Aulendorf auf Platz fünf und ist am Samstag um 15.30 Uhr bei der sechstplatzierten KSG Mengen-Sigmaringen gefordert. Auch die fünfte TSG-Mannschaft ist am Samstag auswärts unterwegs: Gegner ist die SKG Balingen, das Duell beginnt um 13 Uhr.