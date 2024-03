Wurzacher Kegler marschieren weiter Richtung Titel

Die Herren der TSG Bad Wurzach haben ihren ersten Tabellenplatz in der Kegel-Oberliga weiter gefestigt. Bei der KSG Mengen-Sigmaringen siegten die Allgäuer mit 6:2. Mit dem gleichen Ergebnis unterlagen dagegen die TSG-Frauen in der Verbandsliga.

Frauen-Verbandsliga: TSG Bad Wurzach - KSC Hattenburg 2:6 (3215:3266). - Die Bad Wurzacher kamen gut ins Spiel, doch dann wurde Hattenburg immer stärker. Sabrina Costa (577:544) und Zoe Sgryska (562:519) brachten die TSG mit 2:0 und 76 Holz Vorsprung in Führung. Julia Nachbaur (554:573), Lara Stölzle (502:537), Heike Dentler (507:576) und Gabriele Schnitzer (513:517) verloren allerdings.

Oberliga: KSG Mengen-Sigmaringen - TSG Bad Wurzach 2:6 (3252:3261). - Die Wurzacher zogen das Spiel laut Mitteilung von Beginn an auf ihre Seite, es blieb jedoch bis kurz vor Schluss spannend. Mit den letzten Kugeln entschieden die TSG-Kegler das Spiel. Gerhard Weber (572:536) und Arnold Zapf (511:495) sorgten für das 2:0. Pascal Dosch (538:575) unterlag, Rolf Hlawatschek (567:563) sorgte für das 3:1. Im Schlusspaar lag Bad Wurzach zwischenzeitlich mit 19 Holz in Rückstand, am Ende hatten sie aber wieder neun Holz Vorsprung. Marco Hlawatschek (538:527), Maximilian Model (535:556) verlor. Bad Wurzach bleibt mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer.

Regionalliga: SKG Balingen - TSG Bad Wurzach II 1,5:6,5 (2992:3179). - TSG: Frank Gano (556:483), Fabian Lang (514:492), Florian Hauton (514:445), Josef Häusle (493:510), Arnold Zapf (547:507), Jan Giray (555:555).