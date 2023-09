Wurzacher Kegler fiebern Saisonstart herbei

Die neue Kegelsaison der TSG Bad Wurzach beginnt an diesem Samstag. Eine Übersicht, welche Partien an diesem Tag angesetzt sind.

Herren 1, Oberliga

Die erste Mannschaft ist in der vergangenen Saison abgestiegen und hat sich für die neue Saison neu aufgestellt. Hocherfreut sind die Wurzacher laut Mitteilung, dass der frühere Spieler der ersten Mannschaft, Tobias Müller, der sieben Jahre in Dornbirn in der ersten Bundesliga gespielt hat und zwei Jahre in Ravensburg ebenfalls Bundesligist war, zur TSG Bad Wurzach zurückgekehrt ist. Mit ihm kam auch Pascal Dosch zurück, der eine einjährige Auszeit genoss. Aus der zweiten Mannschaft wurde zudem Marco Hlawatschek aufgenommen. Eine weitere Verstärkung ist auch Jan Giray, der eine Saison bei den SF Friedrichshafen Bundesligaerfahrung sammeln konnte. Mit Gerhard Weber, Maximilian Model und Rolf Hlawatschek möchte diese Mannschaft in der Oberliga ganz vorne mitspielen und hofft auf einen baldigen Aufstieg in die Verbandsliga. Am Samstag, um 13 Uhr spielt die TSG zu Hause gegen den KV Gammelshausen.

Herren 2, Oberliga

Auch die zweite Mannschaft spielt in neuer Besetzung. Unter Mannschaftsführer Frank Gano, der zugleich auch neuer Sportwart ist, spielen Arnold Zapf, Florian Hauton, Josef Häusle, Christoph Pflug, Fabian Lang und Güven Cicek. In dieser neuen Formation erhofft sich die Mannschaft, noch besser als in der vergangenen Saison zu sein, um die Saison mit einer besseren Platzierung abschließen zu können. Am Samstag spielt die TSG II um 16.30 Uhr zu Hause gegen Berg.

Herren 3, Bezirksliga

Die dritte Mannschaft hatte im letzten Jahr als Vizemeister die Saison beendet und Andreas Hagner hofft in der kommenden Saison wieder so erfolgreich zu sein. Sein Team besteht noch aus Wolfgang Weishäupl, Walter Staudt, Andreas und Marcel Brandau, Sandro Dosch, Rene Lenk und Benedikt Baur. Die TSG III spielt am Samstag um 9.30 Uhr gegen Berg II.

Herren 4, Bezirksliga

Die vierte Mannschaft spielt wie die dritte in der Bezirksliga. In diese Mannschaft wurden Jugendspieler eingebaut, die Erfahrung für ihre Kegelkarriere sammeln können. Mannschaftsführer Reinhold Butscher hofft auf ein erfolgreiches Jahr. In seiner Mannschaft sind noch Georg Staudt, Herbert Weizmann, Josef Schnitzer, Manuel Stölzle, David Hartmann und Peter Erk.

Damen, Verbandsliga

Die Damen feierten in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Verbandsliga. Eine genauso erfolgreiche Saison wünscht sich die Mannschaft um Julia Nachbaur. Ihr Team besteht noch aus Heike Dentler, Zoe Sgryska, Gabriele Schnitzer, Christine Butscher, Monika Rölz und Sabrina Costa. Am Samstag starten die Damen mit ihrem ersten Spiel um 15.30 Uhr in Hermaringen.

Pokalspiel

TSG Bad Wurzach — TSG Ailingen 8:0 (3456:3263): Am vergangenen Samstag fand das erste Pokalspiel in Wurzach statt. Die Wurzacher präsentierten sich laut Mitteilung in gewohnt starker Verfassung und schlugen Ailingen deutlich. Bereits zu Beginn punkteten Tobias Müller (572:507) und Gerhard Weber (594:537). Im Mittelpaar überzeugten Pascal Dosch (568:550) und Frank Gano (546:544). Noch nicht ganz in seinem üblichen Leistungsbereich war Jan Giray, doch auch er punktete mit 564:552. Zeitgleich zeigte Maximilian Model schönen Kegelsport, doch nach 90 Kugeln musste er bei 462 Holz ausgewechselt werden. Sein Ersatz, Jugendspieler Manuel Stölzle, überraschte mit den restlichen 30 Kugeln und erzielte starke 150 Holz. Er beendete das Spiel mit 612:573 Kegeln.