Einstimmig hat der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach den Rekordhaushalt beschlossen. Auch die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe passierten das Gremium ohne Widerspruch. Was die Fraktionssprecher dazu sagten.

98,4 Millionen Euro umfasst der städtische Etat. Davon sind 44,4 Millionen Euro für den laufenden Betrieb eingeplant, 54 Millionen Euro für Investitionen. Der mit Abstand größte Posten der Investitionen wiederum ist der Ausbau des Glasfasernetzes mit 34,9 Millionen Euro. Finanziert wird dies ohne Schulden, sie werden sogar um 250.000 Euro verringert.

Der Etats der Eigenbetriebe

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung sieht bei einem Gesamtvolumen von 6,45 Millionen Euro 3,2 Millionen Euro an Investitionen vor, vor allem für die Erschließung neuer Baugebiete. Dafür muss ein Kredit von 2,9 Millionen Euro aufgenommen werden. Der Schuldenstand steigt damit auf 12,9 Millionen Euro, von denen drei Viertel bei der Stadt selbst aufgenommen wurden (sogenannte Trägerdarlehen).

Der Kurbetrieb plant mit einem Etat von 9,6 Millionen Euro. Investiert werden davon 314.000 Euro. Am Ende soll ein Gewinn von rund 15.000 Euro stehen. Neue Kredite sind nicht vorgesehen, dafür eine Tilgung von fast 600.000 Euro. Der Schuldenstand verringert sich damit auf 2,9 Millionen Euro, von denen 1,6 Millionen Euro Trägerdarlehen sind.

Vor der endgültigen Beschlussfassung im Gemeinderat hatten bereits alle Ratsausschüsse und alle neun Ortschaftsräte jeweils einstimmig die Annahme der Pläne beschlossen. Kämmerer Stefan Kunz rechnet mit einer zügigen Genehmigung durch die Rechtsaufsicht im Landratsamt.

Ein Lob dem Kämmerer

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) dankte dem städtischen Finanzchef für seine „hervorragende Arbeit“ ebenso wie dies die Redner der Ratsfraktionen taten. „Wir haben in Bad Wurzach das Glück, mit Stefan Kunz einen Kämmerer zu besitzen, der es versteht, vorausschauend zu planen und zukünftige Entwicklungen in seine Abwägungen mit einzubeziehen. Er lebt das voll und ganz“, drückte es Franz-Josef Maier von „Mir Wurzacher“ aus.

Scherer dankte ausdrücklich auch dem in der Sitzung anwesenden Leiter der Kläranlage, Hubert Gut für die Arbeit von ihm und seinem Team.

Grundsätzliche Zufriedenheit

In den Haushaltsreden signalisierten Emina Wiest-Salkanovic (CDU), Armin Willburger (FW) und Maier (MW) die Zustimmung ihrer Fraktionen. Der Haushaltsplan sei „gründlich ausgearbeitet“ (Wiest), die Stadt stehe „trotz der vielen Herausforderungen finanziell weiterhin gesund und stabil da“ (Willburger), die vorgesehen Investitionen seien „zukunftsweisend und notwendig“ (Maier).

Wiest und Willburger drückten allerdings ihre Sorge darüber aus, dass die Stadt voraussichtlich mehrere Millionen Euro beim Glasfaserausbau zwischenfinanzieren muss, weil die Fördermittel verzögert ausgezahlt werden.

Die CDU zum Thema Steuern

Dass die Stadt für den aktuellen Etat ohne neue Schulden auskommt, begrüßten alle drei Redner. Dies geht jedoch zu Lasten der städtischen Rücklagen. Wiest brachte daher Steuererhöhungen ins Spiel. Der „Substanzverlust“ (Wiest) „kann so nicht fortgeführt werden. Die Verwaltung und der Gemeinderat werden sich mit dem Thema Steuererhöhungen auseinandersetzen müssen. Das wird uns nicht erspart bleiben.“ Betroffen davon wären vor allem Grund- und Gewerbesteuer.

Diese Diskussion würde Willburger gerne vermeiden. Die Freien Wähler setzen auf andauernde Sparsamkeit. „Dazu gehört auch, nicht alle Wünsche umzusetzen“. Er verwies auf die Klausurtagung des Gemeinderats im Herbst, in der dieser von der Verwaltung vorgeschlagene Steuererhöhungen abgelehnt habe.

Alle drei Redner hoben - wohl nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Kritik - die Klimaschutzaktivitäten der Stadt hervor.

Aussagen zum Turmbau

Thema bei Willburger und Maier war auch der geplante Bau des Naturerlebnis- und Beobachtungsturms am Haidgauer Torfwerk im Wurzacher Ried. „Wirklich in trockenen Tüchern“ sei der noch nicht, so Freie Wähler, auch wenn es zu kurz gedacht wäre, „lediglich die direkten Kosten, nicht aber die langfristige Strahlkraft zu betrachten“.

Viele Fragen seien noch zu beantworten, so der „Mit Wurzacher“. Dabei müsse „der Gedanke vom Turm in Wurzach für ganz Bad Wurzach wieder mehr in den Mittelpunkt der Beratungen“ rücken. „Auch Gegenstimmen aus der Bürgerschaft zum Projekt müssen angehört und sachlich-kritisch bewertet werden“, mahnte Maier.

Kritik der Freien Wähler

„Vollumfänglich zufrieden“ seien die Freien Wähler trotz Zustimmung nicht mit dem Haushaltsplan, fand Willburger kritische Worte. Die Gebühren müssten überarbeitet werden. „Für mich ist es ein Unding, dass der Gebührendeckungsgrad beim Kindergarten höher ist als beim Friedhof.“

Zweiter Kritikpunkt waren die Investitionen in PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Hier müsse die Stadt schneller werden, forderte Willburger, dass das für 2024 und 2025 eingestellte Budget bereits zur Gänze in diesem Jahr genutzt wird.

Mal essen gehen

Kurbetrieb und Abwasserbeseitigung lobten alle drei Redner. Im Feel-Moor sei man „auf einem sehr guten Weg“, so Wiest. Der Abwasserbetrieb sei „stets zuverlässig und solide finanziert“, sagte Willburger. Maier wünscht sich, „dass die Bad Wurzacher Bürgerschaft das gastronomische Angebot im Restaurant des Feel-Moor-Gesundresorts für sich entdeckt und nutzt“.