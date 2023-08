Wohnmobile abseits des Stellplatzes sorgen für Ärger

Eine Nacht auf dem Bad Wurzacher Wohnmobilstellplatz kostet laut städtischer Homepage derzeit pro Stellplatz 12,50 Euro, zusätzlich kommt pro Person noch die Kurtaxe in Höhe von zwei Euro dazu. Ein Preis, der sich im Rahmen der Plätze der umliegenden Städte bewegt. Für machen Wohnmobilisten scheint er trotzdem zu hoch zu sein.

In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor Sommerpause wies Stadtrat Armin Willburger darauf hin, dass seiner Beobachtung nach in der Stadt immer wieder Wohnmobile außerhalb des eigentlich dafür vorgesehenen Stellplatzes über Nacht stehen würden. Er nannte in diesem Zusammenhang unter anderem den Kurhausparkplatz. Er frage sich, warum die Leute, die mit diesen unterwegs sind, nicht den Wohnmobilstellplatz nutzen.

Es gehe um Einzelfälle

Bürgermeisterin Alexandra Scherer berichtete, dass sie dies auch schon beobachtet habe. Grundsätzlich sei es natürlich schade, wenn der Wohnmobilstellplatz — der in diesem Sommer nach einer Sanierung und Erweiterung neu eröffnet wurde — von Einzelnen nicht genutzt werde.

Danach gefragt, wie groß aus Sicht der Stadtverwaltung dieses „Problem“ denn sei, erklärt Johanne Gaipl von der Bad Wurzach Info, dass es durchaus Wohnmobilisten gebe, die teilweise auf den Parkplätzen an der B 465 oder am Wurzelsepp übernachten würden. Sie spricht in diesem Zusammenhang allerdings von „Einzelfällen“.

Sparen der Platzgebühr

Fehlende freie Plätze auf dem Wohnmobilstellplatz dürften ihrer Ansicht nach dabei übrigens nicht der Grund für das Ausweichen auf andere Orte in der Stadt sein. Dass die Plätze auf dem Wohnmobilstellplatz regelmäßig voll sind, könne man so nicht feststellen. Mit der Erweiterung des Platzes habe man ja auch zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Es geht dann eher darum, die Stellplatzgebühr zu sparen, erklärt Gaipl.

Grundsätzlich darf man in einem Wohnmobil durchaus eine Nacht auch außerhalb eines entsprechenden Stellplatzes übernachten. Allerdings, so Gaipl, „nur zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit und wenn der Übernachtungsort an der Fahrtstrecke liegt.“ Campen an sich ist aber verboten. Markise ausfahren und Esstisch aufbauen ist also nicht erlaubt.

Verbotsschilder möglich

Auf die Frage, ob von Seiten der Stadtverwaltung geplant sei, an den einschlägigen Stellen entsprechende Verbotsschilder aufzustellen, um das Übernachten dort zu unterbinden, erklärt Gaipl: „Wir sind gerade dabei unterschiedliche Standorte zu prüfen.“

Den Wohnmobilstellplatz in Bad Wurzach gibt es bereits seit über 20 Jahren. Im Jahr 2000 wurde der Stellplatz im Zuge der Thermalwasserbohrung direkt um die Quelle herum gebaut. Nach der zuletzt erfolgten Sanierung wurde der Platz diesen Juli wiedereröffnet. 26 Stellplätze gibt es auf den nun 2500 Quadratmetern — 200 mehr als zuvor –, davon zwölf etwas größere Comfortplätze.

Modernisierte Beleuchtung

Neu sind leistungsfähige Stromleitung, Frischwasser–, Abwasser– und Müllbereich sowie die Schranke mit Kassenautomat an der verbreiterten Einfahrt. Der Platz hat in seiner Mitte auch ein schön anzusehendes Beet samt zweier Sitzgruppen sowie eine modernisierte Beleuchtung erhalten.

Der neugestaltete Stellplatz am Wurzacher Ried wird auch auf der Plattform „TopPlatz“ geführt. „Ein ,TopPlatz’ ist ein Stellplatz für Reisemobile, der die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden in hohem Maße erfüllt. Das Gütesiegel steht dabei für ein hohes Qualitätsversprechen“, ist dort zu lesen.