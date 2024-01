Windkraftprojekte bei Bad Wurzach verzögern sich

Für ihre geplanten Windkraftanlagen im Hummelluckenwald und im Alttanner Wald haben die Vorhabenträger noch keine Genehmigung beantragt. Das wollten sie eigentlich im letzten Quartal vergangenen Jahres tun.

Westlich und östlich der Bad Wurzacher Ortschaft Eintürnen wollen die Firmen Laoco und Energiequelle gemeinsam jeweils drei Windräder bauen. Wobei der Hummelluckenwald auf Wurzacher, der Alttanner Wald auf Wolfegger Gemarkung liegt. Das ist seit langem bekannt, die Pläne wurden auch mehrfach öffentlich vorgestellt. Stets hieß es dabei, man möchte das Genehmigungsverfahren, für das der Landkreis Ravensburg zuständig sein wird, noch 2023 starten.

Endfassung fehlt

Daraus wurde nichts, wie Projektentwicklerin Jeanette Dötsch von Energiequelle auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Als Grund für die Verzögerung gibt sie an, dass die benötigten Gutachten noch nicht „in der Endfassung“ vorlägen. Heißt: Die Büros haben zwar alle Untersuchungen gemacht und die Ergebnisse vorliegen, müssen diese aber noch in Worte fassen.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung hätten die Gutachter dies bisher noch nicht geschafft, so Dötsch. „Angestrebt“ sei nun von Energiequelle und Laoco, die Genehmigungsanträge bis Ende März einzureichen.

Das ist geplant

Vorgesehen sind auf beiden Flächen je drei Windräder des dänischen Herstellers Vestas vom Typ V172-7,2. Der Rotordurchmesser misst 172 Meter, und die Anlage kommt auf eine Leistung von 7,2 Megawatt. Insgesamt kommt jeder Windpark damit nach der Realisierung auf eine rechnerische Leistung von rund 21 Megawatt. Das wäre in etwa der Jahresstrombedarf von rund 6000 Haushalten.

Die Nabenhöhe der Windräder beträgt 175 Meter. Damit kommen die Windräder auf eine Gesamthöhe von 261 Meter. Zum Vergleich: Das Ulmer Münster hat eine Höhe von 162 Meter und der Stuttgarter Fernsehturm misst 216 Meter. Das Fundament für das Bauwerk soll 1,50 bis 2,00 Meter tief werden und einen Durchmesser von 25 Meter aufweisen.

Ohne Mitspracherecht

Bis ein Ergebnis des Genehmigungsverfahrens vorliegt, wird es ab Datum der Einreichung etwa ein Jahr dauern, hatten Vertreter des Landratsamts bei Infoveranstaltungen erklärt. Sie machten auch klar, dass es sich hierbei um ein nicht öffentliches Verfahren handelt, also nur Fachbehörden, aber keine Bürger Stellungnahmen abgeben können. Das Gesetz sieht ein solches öffentliches Verfahren nur bei Windparks ab 20 Anlagen vor.

Anders verhält es sich mit dem Teilregionalplan Energie des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO). Für ihn beginnt am 29. Januar eine zweimonatige Anhörungsphase, bei der sich jeder Bürger zu Wort melden kann. In diesem RVBO-Plan ist der Alttanner Wald als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen, nicht aber der Hummelluckenwald. Solange der Plan aber noch nicht formal in Kraft getreten ist, darf überall gebaut (und genehmigt) werden.

Anlagen rund ums Ried

Im Teilregionalplan Energie sind dafür neben der Fläche bei Eintürnen-Weitprechts weitere Vorranggebiete nahe des mit dem Europadiplom ausgezeichneten Wurzacher Rieds ausgewiesen. Dies sind Flächen bei Osterhofen, bei Mennisweiler und bei Diepoldshofen.

Gegen Anlagen in Sichtweite des Naturschutzgebiets wehrt sich vor allem der Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu gemeinsam mit Partnern aus dem Netzwerk Naturschutz Oberschwaben-Allgäu. Der Verein werde, so kündigt sein Vorsitzender Reinhold Mall aus Dietmanns an, die Anhörungsphase des Regionalverbands auf jeden Fall zu einer Stellungnahme nutzen. „Diese bereiten wir bereits vor.“

Die Gegenargumente

In den Augen der Landschaftsschützer zerstören Windkraftanlagen nicht nur das Landschaftsbild, sondern sind auch schädlich für das größte intakte Hochmoor Mitteleuropas mit all seinen im Moorgebiet lebenden und zum Teil sehr seltenen Tieren und Pflanzen. Auch Menschen könnten gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden, argumentieren die Landschaftsschützer.

Sie hoffen zudem auch auf eine ihre Sache unterstützende Stellungnahme des Europarats, der das Europadiplom verliehen hat. In den aktuellen Empfehlungen zur Auszeichnung fordert der Europarat „die Integrität der Landschaft rund um das Becken von Bad Wurzach zu erhalten und den Bau technischer Infrastruktur auf den Hügeln und Bergkuppen im Sichtbereich des Wurzacher Rieds zu vermeiden“. Die mit einer Höhe von fast 300 Meter geplanten Windkraftanlagen würden jedoch das Ried optisch stark beeinträchtigen, so die Landschaftsschützer..

Sicht der Stadt

Ob der Bau auf Vorranggebieten des Teilregionalplans Energie dieser Empfehlung in einem Maße zuwiderläuft, dass das Europadiplom entzogen werden würde? Diese Frage ließ der Europarat bisher zumindest öffentlich unbeantwortet. Stadt und Gemeinderat Bad Wurzach haben bereits öffentlich bekannt gemacht, dass sie jede Windkraftanlage, die das Europadiplom gefährden könnte, ablehnt. Ihr Einfluss auf die Genehmigung wird allerdings als gering eingeschätzt.