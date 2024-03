Der Verein der Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu macht sich stark gegen Windkraft rund ums Wurzacher Ried. Das mit dem Europa-Diplom ausgezeichnete Naturschutzgebiet sieht er durch den Teilregionalplan Energie des Regionalverbands gefährdet. Der Vorstand des Vereins mit Vorsitzendem Reinhold Mall aus Dietmanns an der Spitze hat dazu Fragen der Redaktion schriftlich beantwortet.

Hat der Verein der Landschaftsschützer bereits eine Stellungnahme zum Teilregionalplan Energie abgegeben? Wenn ja, wie fiel diese aus?

Wir haben inzwischen viele Mitstreiter, von denen viele persönliche Stellungnahmen einsenden. Selbstverständlich wird unser Verein ebenfalls eine Stellungnahme gegen die aus unserer Sicht sehr stark ins Wurzacher Becken hineinwirkenden und damit bedenklichen Windvorranggebiete Mittelurbach, Alttann und Osterhofen abgeben.

Was sind Ihre wichtigsten Gründe, den Plan beziehungsweise einzelne Vorranggebiete darin abzulehnen?

Während einer Veranstaltung im Herbst zum geplanten Windparkprojekt Hummelluckenwald informierte der Verein Landschaftsschützer vor dem Kurhaus. (Foto: Steffen Lang )

In unserer Stellungnahme gehen wir auf den wichtigen Schutz des Europadiploms und die außergewöhnliche Landschaft Wurzacher Becken ein. Der Regionalverband hat zuletzt eine neue Abgrenzung des Wurzacher Beckens gezogen und damit die Gesamtfläche des Beckens vor allem im Westen und im Süden reduziert. Die mächtigen Hügel der Würmeiszeit wurden ausgeklammert. Es ist nicht hinzunehmen, dass Schutzgebiete kontinuierlich kleiner werden.

Bei der Verleihung des Europadiploms ging es immer darum, dass industrielle Bauwerke auf den Hügeln um das Wurzacher Becken vermieden werden sollten, um die Integrität unserer einzigartigen Moorlandschaft zu erhalten. Eine weitere Stellungnahme wird sich mit den Auswirkungen der Windkraft auf die hiesigen Moore befassen – neben dem Wurzacher Ried ist auch das Mühlhauser Ried betroffen. Es muss verhindert werden, dass die Moore durch lokale Klimaveränderungen, wie sie Windkraftanlagen bewirken können, trockener werden.

Sie haben mittlerweile einige Veranstaltungen zum Thema durchgeführt. Wie war die Resonanz darauf?

Ja, wir waren Veranstalter in Kooperation mit anderen Vereinen und Bürgerinitiativen des Netzwerks Naturschutz Allgäu-Oberschwaben. Die Veranstaltungen in Mühlhausen und Haidgau waren mit 80 bis 100 Zuhörern recht gut besucht und wir erhielten viele positive Rückmeldungen. Es zeigte sich, dass die Anwohner oft nur unzureichend wissen, was auf sie zukommt.

Auch die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs beim Regionalverband (www.rvbo-energie.de), der nur noch bis 29. März möglich ist, war vielen unbekannt. - Darüber hinaus versuchen, wir durch das Verteilen von Flyern unsere Mitbürger zu informieren.

Auch Privatpersonen können Stellungnahmen abgeben. Bieten Sie dafür Unterstützung an?

Eine Stellungnahme erfordert fundierte Kenntnisse zu den jeweiligen Windkraftgebieten. Man muss die Naturschätze und landschaftlichen Schätze des betreffenden Gebietes genau kennen.

Es gibt Fälle, wo Privatpersonen ihr Gebiet sehr gut kennen und dringend selber handeln sollten, beispielsweise im Bereich Nestbaum (zwischen Seibranz und Aichstetten), wo geballt Windkraftanlage entstehen könnten. Wir können dabei Unterstützung bieten.

Haben Sie mittlerweile vom Europarat eine Antwort auf Ihr(e) Schreiben erhalten? Wenn ja, was hat er Ihnen mitgeteilt?

Wir haben von dem betreffenden Sekretariat der Bern-Konvention lediglich eine Art Eingangsbestätigung erhalten. Gesprächsbereit waren dagegen Regionalverband, Landratsamt und Stadtverwaltung. Es wäre wichtig, dass ein Gutachter des Europarates das Wurzacher Becken in Augenschein nähme.

Denn: Es wurde die Landschaft anhand einer Computeranalyse bewertet. Dieses maschinelle Verfahren kann die Bedeutung unserer hochrangigen Landschaft nicht erschöpfend erfassen.

Hand aufs Herz: Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass der Regionalverband die Vorranggebiete noch ändert?

Es wird sehr schwierig, weil der Gesetzgeber den Ausbau von erneuerbaren Energien als „im überragenden öffentlichen Interesse stehend und der öffentlichen Sicherheit dienend“ deklariert hat. Da wird der Schutz von Landschaft, Natur und Mensch zweitrangig.

Wir sind Teil der Natur und dürfen diese nicht zerstören.

Andererseits kommt es bei der Umsetzung der Energiewende sicher nicht auf die Windräder im europadiplomgeschützten Wurzacher Becken an. Wir hoffen immer noch, dass die Bedeutung der oberschwäbischen Riede als große CO₂-Senken gesehen wird. Diese Funktion ist durch Windkraft gefährdet.

Haben Sie eine Strategie, wie Sie weiterarbeiten, wenn die Vorranggebiete so kommen, wie sie derzeit geplant sind?

Entscheidend wird sein, welche Stellungnahme der Europarat abgibt. Zudem wird sich zeigen, ob weitere Studien bekannt werden, die die negativen Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die lokale Umwelt bestätigen. Es geht unverändert um Themen wie Mikroplastik, Trinkwasserschutz, das Recyclingproblem der Rotoren, Reduktion von Fördergeldern oder Insektensterben, die uns noch zur Einsicht bringen könnten.

Wir sind Teil der Natur und dürfen diese nicht zerstören. Das Thema bleibt uns erhalten – langfristig auch im Blick auf das Repowering, also den Ersatz der jetzt geplanten Riesentürme durch noch weit höhere.

Unabhängig von den Vorranggebieten planen die Unternehmen Laoco und Energiequelle weiterhin, im Hummelluckenwald Anlagen zu bauen. Wie wollen Sie dagegen weiter vorgehen?

Da diese Anlagen im Wurzacher Becken stehen würden, meinen wir, dass hier der Europarat ein Veto einlegen müsste. Wir werden nicht müde werden, hier den Finger in die Wunde zu legen.