Der nächste Schritt zur Wiederbelebung der Gastronomie im Kurhaus ist getan: Anfang dieser Woche wurde der Pachtvertrag zwischen der Stadt Bad Wurzach und der Kurhaus–Genossenschaft unterzeichnet. Zuvor waren die ehrenamtlichen Akteure der Genossenschaft am Wochenende mit einem Infostand auf dem Stadtfest vertreten. Was seit der Kurhausparty passiert ist und wie es nun weitergeht.

Nachdem die Kurhausparty im Juli mit überraschend vielen Besuchern ein großer Erfolg war, fällt auch das Fazit nach dem Stadtfest positiv aus, wie Vorstandsmitglied Sascha Dargel im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. So konnten sie mit interessierten Bürgern viele Gespräche über das Projekt führen. Eigentlich sei immer jemand am Infostand gewesen um sich zu informieren, sagt Dargel. Einen Leerlauf habe es nie wirklich gegeben.

Viele Gesprächspartner beim Stadtfest

Auffällig sei dabei gewesen, dass viele Gesprächspartner schon Anteile gezeichnet haben. Neu über den Stand am Stadtfest gezeichnet worden sind etwa 15 bis 20 Anteile, so Dargel.

Sehr gut liefen auch die Burger, an denen ihr Gastro–Experte Hermann Haas im Vorfeld lange getüftelt habe. Der Essensverkauf stand zwar nicht im Mittelpunkt ihres Auftritts am Stadtfest, aber er und seine Mitstreiter dachten, dass sie neben dem Infostand auch noch etwas anderes anbieten sollten, sagt Dargel. Was bei den Festbesuchern offensichtlich auch gut angekommen ist.

„Das“ Fest in Bad Wurzach

Dass die neue Genossenschaft auch am Stadtfest vertreten sein sollte, sei für sie schnell klar gewesen. Schließlich wolle man auch nach der Party als Auftaktveranstaltung weiter in der Stadt präsent sein — und das Stadtfest ist eben „das“ Fest in Bad Wurzach.

Eine der Hauptfrage derjenigen am Infostand, die bereits Anteile hatten, ist die gewesen, wann denn nun der angekündigte Brief mit den Papierunterlagen der Online–Zeichnung kommt. Grund für die Verzögerung hier sei, dass sie derzeit immer noch an der Aufarbeitung der gezeichneten Anteile sind. Die Papierunterlagen werden laut Info–Mail nun Mitte September versenden.

Positive Resonanz

Generell, so Dargel, ist die Resonanz auf dem Stadtfest, aber auch in der Zeit seit der Auftaktveranstaltung, sehr positiv. Sie hätten nicht gedacht, dass sie so schnell so viele Anteile verkaufen würden.

Aktuell wurden laut dem Zähler auf der Genossenschafts–Homepage bereits über 1200 gezeichnet. Bei 500 Euro je Anteil wurden also bereits über 600.000 Euro für das Projekt eingesammelt. Das zeigt auch, dass die Strategie, die Anteile so günstig zu machen, dass möglichst viele mitmachen können, richtig war, betont Dargel.

Erste Phase abgeschlossen

Mit dem Infostand auf dem Stadtfest ist nun die erste Phase, in der das Marketing im Mittelpunkt stand, abgeschlossen. Ab sofort werde man hauptsächlich über Social Media und Newsletter über den weiteren Verlauf informieren. Wobei es auch später noch Veranstaltungen, wie eventuell einen Tag der offenen Tür während des Umbaus, geben soll, so Dargel.

Die nächsten „drei Baustellen“, die auf die Genossenschaft nun warten, sind die Planung der Umbauphase, die Personalplanung sowie die Saalplanung und weitere Prozesse. Mit Blick auf das Thema Personal berichtet Dargel, dass man hier derzeit auf der Suche nach Führungskräften ist. Zusammen mit diesen soll dann anschließend die weitere Personalplanung vorangetrieben werden.

Eventuell probeweise Bewirtung

Bei der Saalplanung — ab dem ersten Januar soll dieser über die Genossenschaft vermietet werden — werde man sich demnächst mit denen in Verbindung setzen, die den Saal bereits über die Bad Wurzach Info reserviert haben, und diese über das weitere Vorgehen informieren. Eventuell werde man probeweise den Saal dann auch selbst bewirten, um hier Erfahrungen zu sammeln, so Dargel.

Beim Abschluss des Pachtvertrags am Montag zeigte sich Bürgermeisterin Alexandra Scherer laut Mitteilung der Stadtverwaltung sehr erfreut über die Zusammenarbeit.

„Die Zukunft des Kurhauses in Partnerschaft mit der Genossenschaft verspricht ein bereicherndes gastronomisches und kulturelles Angebot für Bad Wurzach. Besonders erfreulich ist, dass die Genossenschaft breite Unterstützung in der Bevölkerung erfährt“ Bürgermeisterin Alexandra Scherer

Gute Zusammenarbeit mit Stadt

Auch die bei dem Vertragsschluss anwesenden Vertreter der Genossenschaft, Bernhard Schad, Sascha Dargel und Stefan Fimpel, blicken laut Mitteilung motiviert in die Zukunft.

Dargel betont im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nochmals die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Scherer und Kämmerer Stefan Kunz. Die Stadt sei der Genossenschaft beim Pachtvertrag sehr weit entgegengekommen.