Das Landratsamt Ravensburg will in Arnach ein Gebäude kaufen, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Das stößt im Ort auf Widerstand.

Konkret handelt es sich um die ehemalige Gastwirtschaft Kanone in zentraler Ortslage. Sie wird, ohne Angabe der genauen Adresse, von der Leutkircher IVG im Internet für 690.000 Euro zum Verkauf angeboten: zehn Zimmer, 362 Quadratmeter Wohnfläche, 1381 Quadratmeter Grundstück.

Seit Sommer unbewohnt

Das Gebäude am Kirchberg steht, wie im Ort zu erfahren ist, seit Sommer vergangenen Jahres leer. Damals habe es ein Privatmann, der nicht in Arnach wohnt, gekauft. Er habe es, so ist aus informierten Kreisen weiter zu hören, von sich aus dem Landkreis zum Kauf angeboten.

Auch am Zaun des Gebäudes hängt ein Verkaufsschild. Die Pelletheizung sei zwei Jahre alt, die PV-Anlage auf dem Dach könne miterworben werden, steht da. Das Haus habe zwei Wohnungen, ein Ausbau auf sechs Wohnungen sei möglich. Als Kontakt wird auf diesem Schild die Mailadresse eines Unternehmens in Laupheim genannt.

Bestätigung vom Kreis

Was seit längerem durch den Ort geht, wurde unserer Redaktion von der Pressestelle des Landratsamts bestätigt: Der Landkreis habe „Interesse an einem Kauf des Gebäudes ... und (würde) dieses gerne für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten nutzen... Derzeit führen wir allerdings noch Gespräche und es gibt noch Abstimmungsbedarf mit verschiedenen Partnern und Institutionen, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Informationen zur Verfügung stellen können.“ Das teilt eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mit.

Zu diesen „weitergehenden Informationen“ gehört auch die Zahl an Menschen, die in der „Kanone“ einquartiert werden könnten. Ausgehend von der Zimmeranzahl und der Wohnfläche könnten aber im Gebäude wohl bis zu 40 Personen untergebracht werden.

Abstimmung im Ortschaftsrat

Thema war die Angelegenheit auch am vergangenen Montagabend im Ortschaftsrat, wie Ortsvorsteher Michael Rauneker auf Anfrage berichtet. Das Gremium habe auf Anfrage eines Nachbarn der „Kanone“ darüber diskutiert und schließlich auch auf Antrag eines Rates abgestimmt.

Einstimmig lehnen wir diese Pläne des Kreises ab“, teilt Rauneker das Ergebnis mit.

Und sagt auch: „Mehr als, dass das Landratsamt Interesse hat, weiß ich auch nicht über das Vorhaben.“

Die Entscheidung des Ortschaftsrats habe er mittlerweile dem Landratsamt zukommen lassen. „Mehr können wir nicht machen“, bedauert Rauneker, „unsere direkte Einflussmöglichkeit ist null.“

Der Wunsch der Stadt

Auch die Stadt steht dem Vorhaben eher ablehnend gegenüber. Wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Freitagabend am Rande des Neujahrsempfangs sagte, „sehen wir dieses Vorhaben kritisch. Bad Wurzach erfüllt schließlich schon seine Quote, nicht zuletzt durch die Unterkünfte Salvatorhof und altes Hallenbad.“ Scherer betonte aber auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt gut sei. „Wir wurden von ihm über das Angebot in Arnach informiert. Auf unseren Wunsch hin wurden dann auch vom Landkreis die Nachbarn in Kenntnis gesetzt.“

In Arnach gab es bis Anfang vergangenen Jahres eine belegte Containerunterkunft des Landkreises am Sportplatz. Um das hatte es 2021 viel Ärger gegeben, weil es wesentlich länger genutzt worden war, als ursprünglich vom Landkreis zugesagt. Vor allem die Anwohner beschwerten sich massiv über die hohe Belastung durch Lärm und Dreck.

Container stehen noch

Abgebaut ist die Containeranlage bis heute nicht, was die Arnacher auch schon seit längerem hinsichtlich einer neuerlichen Belegung beunruhigt. Die Nachricht, dass nun ein Gebäude, das praktisch im Ortszentrum und unmittelbar am Schulweg steht, belegt werden soll, hat sie zusätzlich aufgeschreckt.

Der anfangs große ehrenamtlich tätige Helferkreis hatte sich schon 2021 erschöpft und zum Teil auch frustriert mehr oder weniger aufgelöst. Vor allem die mangelnde Unterstützung durch das Landratsamt war heftig kritisiert worden.

Der Landkreis hat in den vergangenen Monaten mehrfach selbst über die hohe Zahl an Asylbewerber und ukrainischen Kriegsflüchtlingen geklagt. Alleine im November wurden ihm rund 220 Menschen zugewiesen. Die Suche nach Wohnraum für sie gestaltet sich immer schwieriger.