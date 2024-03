Werke von Jonas Schlumberger in der Galerie im Maria Rosengarten

Unter dem Titel „Chaos und Ordnung“ stellt Jonas Schlumberger ab 15. März seine Kunstwerke in der Galerie im Maria Rosengarten in Bad Wurzach aus.

Der Künstler, der sich seit nahezu sechs Jahrzehnten mit der Kunst befasst, ist Kunstpädagoge und -erzieher in Gerstetten. Zentrale Themen, die sich durch Schlumbergers Gesamtwerk ziehen sind insbesondere Natur- und Stadtlandschaften einerseits sowie gesellschaftlich-politische Motive auf der anderen Seite, so die Ankündigung. Mit „Mixed Media“ bringt der Künstler auch Seide, transparente Folie und sogar alte Rahmen regelmäßig zum Einsatz. Die Künstler Van Gogh, Cézanne, Jawlensky und Kaninsky beeinflussten Jonas Schlumberger in seiner künstlerischen Arbeit.

Eröffnet wird die 250. Kunstausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 15. März, um 19 Uhr. Die Ausstellung findet im Maria Rosengarten in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei im 2. Obergeschoss statt und ist bis zum 3. Mai während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen. Diese sind am Dienstag 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, am Mittwoch 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag 10 bis 18 Uhr, am Freitag 14 bis 18 Uhr und am Samstag 10 bis 12 Uhr.

Der Eintritt ist frei.