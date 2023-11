Neue Ärzte für Bad Wurzach. Eine Werbekampagne mit diesem Ziel beginnt in der kommenden Woche. Werbeslogan ist „Want More? Get More!“ beziehungsweise das Wortspiel „Want Moor?“.

Im Februar hatten Gemeinderat und Stadt die Agenturen „Fischer+Rauch Kompetenz im Gesundheitswesen“ aus Kempten und „Kodiak Markenkommunikation“ aus Leutkirch beauftragt, eine solche Ärzte-Anwerbung zu entwerfen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit bis jetzt präsentierten Christine Schindler (Kodiak) und Guntram Fischer am Montagabend im Gemeinderat.

Hohe Lebensqualität

Sie hatten zunächst den Ist-Zustand in Sachen Lebensqualität und Ärzteversorgung analysiert. Als Wohnort schneidet Bad Wurzach dabei sehr gut ab. „Prosperierende Region“, „Charme“, „einzigartig“, „tolle Fernsicht“ sind da Schlagworte. Zudem stellen die Analysten fest: „Alle Lebensmitteltrends, die in Städten aktuell sind, wie natürliche, nachhaltige Produkte, sind in Bad Wurzach Normalität.“

Bei der Ärzteversorgung stellen die Agenturen fest, dass bei Allgemein- und Augenärzten sowie Nuklear- und Rehamedizinern noch Neuansiedlungen möglich wären. Nicht zugelassen sind von der Kassenärztlichen Vereinigung dagegen zum Beispiel neue Kinderärzte, Orthopäden, Urologen und HNO-Ärzte. Diese Bereiche gelten für die KV in der Region als gut versorgt. „Eine denkbare Alternative sind Filialpraxen, die von ihrem Stammsitz aus einen Nebenbetriebsstätte in Bad Wurzach betreiben“, heißt es in der Analyse.

Noch gut aufgestellt

Insgesamt ist Bad Wurzach nach Meinung der Agenturen aber noch recht gut aufgestellt. Laut Website der Stadt gibt es in Bad Wurzach fünf Allgemein- sowie je vier Fach- und Zahnarztpraxen. Zudem existiere ein guter kollegialer Austausch unter den Medizinern, loben die Agenturen. Dadurch sei auch die Erreichbarkeit je einer Hausarztpraxis wochentags von 8 bis 18 Uhr gegeben. Die anwesenden Bad Wurzacher Mediziner dürften dieses Lob gerne gehört haben.

Zielgruppen der Werbekampagne sind kurzfristig, also in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren, fertig ausgebildete Mediziner. Mittel- und langfristig sollen aber auch Ärzte in Ausbildung und Studenten angesprochen werden. Die „Neuen“ können sich dabei selbst hier niederlassen oder die nachfolge in einer bestehenden Praxis antreten.

Hier wird geworben

Zentrales Kommunikationsmedium ist die Website www.praxis-in-badwurzach.de, die kommende Woche online geht. Auf diese und ihre Werbebotschaften wird mit Anzeigen auf den Plattformen Instagram, Facebook und LinkedIn verwiesen. Links dorthin soll es auch unter anderem auf der Homepage der Stadt und ihrer Einrichtungen wie dem Feel-Moor-Gesundresort geben. Pressemitteilungen des Rathauses an (überörtliche) Medien sowie eine Zusammenarbeit mit der KV sollen ihr Übriges tun.

Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf rund 25.000 Euro.