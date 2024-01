Auf der Kabarettbühne in Dietmanns hat das Frühjahrsprogramm begonnen. Bis Ende April stehen noch sechs Veranstaltungen auf dem Plan.

Das Programm hat Adler-Inhaber Dieter Hierlemann zusammengestellt. An seiner Seite hat er den Verein „Kleinkunstbühne Adler Kleinkunstbühne“. Gefördert wird dieser vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Bad Wurzach.

Was Probleme macht

Nach mehreren coronabedingt schwierigen Spielzeiten war Hierlemann mit der vergangenen Herbstsaison zufrieden. Die Besucherzahlen zogen wieder an. Probleme bereitet dem Kabarettchef allerdings die fehlende Verbindlichkeit, die seiner Erfahrung nach zunimmt.

Immer häufiger kommt es vor, dass Leute sich Karten reservieren und dann nicht kommen, zum Teil sogar, ohne abzusagen. Dieter Hierlemann

Wenigstens Bescheid geben sollte man im Falle, dass etwas dazwischenkommt oder man doch keine Lust hat, wünscht er sich. „Dann kann ich die frei werdenden Karten noch verkaufen.“

Für die kommenden Kabarettwochen in Dietmanns hat Hierlemann mehrere bekannte Künstler und einen Newcomer verpflichten können. Vor allem auf letzteren freue er sich ganz besonders, sagt er: „Romeo Kaltenbrunner gibt bei uns seinen ersten Auftritt in Baden-Württemberg.“

Romeo Kaltenbrunner

Der Oberösterreicher ist am Samstag, 27. Januar, 20.30 Uhr, zu Gast im „Adler“. 2022 gewann Kaltenbrunner die Ennser Kleinkunstkartoffel und den Burgenländischer Kabarettpreis. In Dietmanns präsentiert er sein Programm „Selbstliebe“. „Supercool, sensationell unaufgeregt und mit ordentlich Schmäh“ erzähle er darin von seiner Jugend auf dem österreichischen Land, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Berta-Epple-Trio

Weiter geht es am Samstag, 3. Februar, 20.30 Uhr, mit dem Trio Berta Epple. Die Hübner-Brüder Veit und Gregor sowie Bobby Fischer seien landauf landab bekannt für hintersinnige und herausragende musikalische Unterhaltung, so heißt es im Ankündigungstext. In ihrem Programm „Das ganze Jahr geöffnet“ führen sie in schwierigen Gastro-Zeiten ein Hotel. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Duo BlöZinger

Wie Kaltenbrunner stammen auch Robert Blöchl und Roland Penzinger, die das Duo BlöZinger bilden, aus dem oberösterreichischen Linz. Sie präsentieren am Samstag, 2. März, 20.30 Uhr, ihr Programm „Zeit“ in Dietmanns. Die Österreicher wurden bereits mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. „Die Erfinder und Großmeister des Kopfkinokabaretts schicken sich wieder an, unsere Lachmuskeln extrem zu strapazieren“, kündigt der „Adler“ an. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Annette Kruhl

Über „Männer, die auf Handys starren“ geht es beim Auftritt von Annette Kruhl am Samstag, 16. März, 20.30 Uhr. Sie ist zum ersten Mal in Dietmanns zu Gast. Als Autorin schrieb sie laut ihrer Website unter anderem jahrelang Sketche für die TV-Formate „Die Dreisten Drei“, „Weibsbilder“ und „Mensch Markus“. „Die kesse Wahlberlinerin hat die Energie von Dynamit, eine scharfe Zunge und glänzt mit pianistischer Finesse. Kabarettistisches Entertainment par excellence“, schwärmt der Kleinkunstverein in seiner Ankündigung. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Mark’n’Simon

Zwei alte Bekannte sind am Samstag, 30. März, ab 20.30 Uhr zu Gast auf der Adlerbühne: der Waliser Mark Nicholas und der Ire Simon Elmore allias Mark’n’Simon. „Die Dauerbrenner der Pop-Musik-Persiflage bespaßen unsere Bühne wie immer am Karsamstag mit herrlich schrägen Songs, bizarren Outfits und unglaublicher Musikalität“, verspricht der „Adler“. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Mark’n’Simon sind am 30. März in Dietmanns zu Gast. (Foto: PR )

Michael Altinger

Zum Abschluss der Frühjahrsspielzeit kommt am Samstag, 20. April, 20.30 Uhr, Michael Altinger nach Dietmanns. „Kabarett-Wundertüte“ und „Rampensau“ sei er, heißt es in der Ankündigung. Der Oberbayer werde in seinem Programm „Lichtblick“ „eine wie gewohnt schrille Revue aus grandiosen Albereien, schrägen Gedankenspielen und verblüffenden Song-Einlagen“ präsentieren, schreibt der Kleinkunstverein. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Kartenreservierungen sind möglich per Telefon 07564/91232 oder per Mail an [email protected]).