Weiterhin Geduld aufbringen müssen die Seibranzer, was die umfassende Sanierung ihrer Turn- und Festhalle betrifft. Geld ist der Grund, Geld, das die Stadt Bad Wurzach dafür bekommt, wie Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer im Gemeinderat erläuterte.

Fast 1,4 Millionen Euro hat der Bund der Kommune als Zuschuss zugesagt. Dies geschah auf Grundlage der damals angenommenen 3,84 Millionen Euro Baukosten. Als die Stadt den Zuschuss aber offiziell beantragte, waren diese Kosten bereits wieder gestiegen, auf nun 4,05 Millionen.

Der Bund verlangte daraufhin vom Gemeinderat ein neuerliches Bekenntnis zum Projekt, um den Zuschuss endgültig bewilligen zu können. Dieses Bekenntnis gab’s nun einstimmig vom Gremium.

Das ist vorgesehen

Kreutzer hatte zuvor die wichtigsten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen nochmals kurz erläutert. Die Halle selbst bekommt einen neuen Boden samt Fußbodenheizung. Der Bühnenbereich wird größer, der Raum darunter zur Lagerfläche umgebaut. Der Eingang wird behindertengerecht, Lager- und Küchenbereiche werden „neu strukturiert“. Das alte Lehrschwimmbecken wird zum Multifunktionsraum mit separatem Zugang. Behindertengerecht werden auch die Duschen, der bisherige Umkleidetrakt wird zum Toilettenbereich. Der Untergeschoss ist vor allem für Technik und Heizung vorgesehen und enthält zudem einen zweiten Duschbereich. „Am Ende wird ein funktional und energetisch gutes Gebäude stehen“, ist Kreutzer überzeugt.

Sind zwei Duschbereiche nötig?

Warum man denn auf zwei Stockwerken Duschen brauche, wollte Bernhard Schad (FW) wissen. Er sieht hier Einsparpotenzial. Die oberen seien für den Schul-, die unteren für den Vereinssport, erläuterten Kreutzer und Seibranz’ Ortsvorsteherin Petra Greiner. Vor allem bei Fußballturnieren brauche es viele Duschen, ergänzte Wolfgang Jäger (FW), selbst ein erfahrener Seibranzer Fußballrecke.

Für das Vier-Millionen-Euro-Projekt gibt es laut Kreutzer derzeit 708.000 Euro aus dem ELR-Topf, 147.000 Euro Landeszuschuss und nun eben die 1,38 Millionen Euro vom Bund. Bleiben also rund 1,8 Millionen Euro für die Stadt. Dabei muss laut Verwaltung allerdings noch mit Änderungen gerechnet werden. Dies hänge von der Preisentwicklung in der Baubranche ab. Eine Kostensteigerung ist also ebenso möglich wie eine Senkung.

Die optimistische Annahme

Ändern wird sich auf jeden Fall der Zeitplan. Denn nun muss die Stadt auf die offizielle Zuschussgenehmigung aus Berlin warten. „Wenn wir ganz optimistisch sind, ist der Baustart Mitte Februar 2024“, so Kathleen Kreutzer. Ursprünglich war das im bevorstehenden Oktober vorgesehen gewesen.