Positives für Seibranz hat Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion verkündet. In Sachen Turmbau im Ried ist dagegen weiter Geduld gefragt. Themen des Gesprächs waren außerdem unter anderem die geplante Flüchtlingsunterkunft in Arnach, das geplatzte Gewerbegebiet in Riedlings, hohe Personalkosten und die Bauernproteste.

Frau Scherer, für den Bau des sogenannten Naturerlebnis- und Beobachtungsturms hat die Stadt im Herbst auf den bereits genehmigten Landeszuschuss verzichtet und einen neuen Antrag gestellt. Mit der Hoffnung auf eine wegen der gestiegenen Baukosten weit höhere Förderung. Hat sich diese Hoffnung mittlerweile erfüllt?

Alexandra Scherer: Nein, wir warten noch. Wir haben alle Unterlagen auf Aufnahme in das Tourismusinfrastrukturprogramm abgegeben, die Anträge liegen nun im Wirtschaftsministerium. Hat dieses hoffentlich positiv entschieden, muss der Wirtschaftsausschuss des Landtages die endgültige Bewilligung beschließen. Diese für uns wichtige Sitzung wird es wohl im März geben.

Sind Sie weiterhin zuversichtlich, dass der Antrag genehmigt wird?

Wir hoffen, dass wir erneut zum Zug kommen und damit der Turmbau abermals als Zukunftsprojekt für die Stadt und die ganze Region, auch für den Klimaschutz gewürdigt wird.

Bad Wurzach hat seit 25 Jahren dieses Naturschutzgroßprojekt zur Wiedervernässung des Wurzacher Rieds, in das von Land und Bund viele Millionen Euro investiert wurden. Alexandra Scherer

Und die Wiedervernässung hat Erfolg, auch wenn es derzeit keiner sieht. Dieses Sichtbarmachen von Klimaschutz und CO2-Einsparung soll der Turm möglich machen. Und das an einem Standort, der vertretbar ist, weil er durch die frühere Bebauung vorbelastet ist.

Wenn der Antrag bewilligt, geht es wie weiter?

Dann werde ich den Gemeinderat bitten, zeitnah eine Bürgerinfoveranstaltung einzuberufen, bei der wir das Projekt noch einmal in seinen Details und mit seiner Zielsetzung vorstellen wollen.

Und was geschieht, wenn der Antrag nicht bewilligt wird?

Dann werden wir neu über das Projekt, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, nachdenken müssen. Es wird ja nicht billiger, wenn wir noch länger warten müssten. Zudem würde der Rückhalt weiter schwinden und der Schwung verloren gehen. Eine weitere Ehrenrunde würde dem Projekt nicht gut tun.

In einer solchen Ehrenrunde befindet sich auch die Sanierung der Halle in Seibranz, weil die offizielle Fördermittelzusage aus Berlin auf sich warten lässt. Gibt es da Neues?

Das gibt es tatsächlich. Wir haben vor wenigen Tagen die Rückmeldung aus Berlin bekommen, dass der Zuschuss nun, da der Bundeshaushalt in trockenen Tüchern ist, bestätigt wird. Aktuell planen wir deshalb mit dem 1. Juli dieses Jahres als Termin für den Baubeginn.

Bleiben wir beim Geld. Im Haushalt, der fürs laufende Geschäft 2024 laut Plan 44,4 Millionen Euro umfasst, sind alleine 11,9 Millionen Euro für Personalkosten eingeplant. Und das bei einem geplanten Minus von 4,1 Millionen Euro. Sparen sei angesagt, heißt es immer wieder. Wird man da auch über Personalabbau nachdenken müssen?

Nachdem wir vor drei Jahren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bereits den gesamten Haushalt strukturell auf dem Prüfstand gestellt und Sparmaßnahmen umgesetzt haben, gehen weitere Einsparungen richtig an die Substanz. Einsparungen beim Personal gehen nicht, ohne an Qualität bei den Dienstleistungen für die Bürgerschaft zu verlieren. Das betrifft die Verwaltung, aber vor allem den größten Bereich innerhalb des Personals, dem in der Bildung und Betreuung. Gerade da haben wir wenig Spielraum, Personalkosten zu reduzieren, weil zum Beispiel Stellenschlüssel vorgeschrieben sind. Und auch in den anderen Bereichen ist es kaum möglich, Personal einzusparen, denn es werden immer mehr Aufgaben auf die Kommunen übertragen.

Außerdem muss gesagt werden, dass es sich um einen Plan handelt. Kritisch wird es, wenn das geplante Defizit auch im Jahresabschluss steht. Ein Minus im Plan ist ein ernst zu nehmender Hinweis, aufgrund dessen wir die Ergebnisentwicklung natürlich sehr genau beobachten. Aber die Zahlen werden sich noch ändern. 2023 hatten wir zum Beispiel 11,05 Millionen Euro an Personalkosten im Plan, haben tatsächlich aber „nur“ 10,2 Millionen benötigt, weil nicht alle Stellen durchgängig besetzt waren.

Das von Bad Wurzach und Leutkirch gemeinsam angestrebte Gewerbegebiet bei Riedlings wurde vom Regierungspräsidium als nicht genehmigungsfähig aus dem Regionalplan gestrichen. Wie wird es nun weitergehen?

Das RP hat den betroffenen Gemeinden empfohlen, auf der jeweils eigenen Gemarkung Flächen zu suchen. Doch da gibt es bei uns nichts mehr, außer den schon auf den Weg gebrachten Erweiterungsflächen im Gewerbepark.

Die Streichung ist für uns auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil das RP selbst uns vor einigen Jahren empfohlen hat, bei Riedlings ein Interkommunales Gewerbegebiet in die Wege zu leiten. Alexandra Scherer

Woher nun dieser Kurswechsel kam, wollen wir in Kürze besprechen. Zu klären wird auch sein, wie man dem dort ansässigen, ganz wichtigen und auch nachhaltig arbeitenden Unternehmen an diesem Standort, an dem es bleiben und erweitern will, eine Perspektive geben kann.

Wie wird es in Bad Wurzach nun weitergehen in Sachen Gewerbegebiete? Gibt es Gespräche mit anderen Kommunen?

Nein, die gibt es nicht. Und bis auf die angesprochene Erweiterung des Gewerbeparks haben wir keine größeren Flächen mehr. Nicht nur deswegen möchte ich gerne für die nächsten 20 bis 30 Jahre den Schwerpunkt darauf legen, Bad Wurzach als großen Player in Sachen Natur- und Klimaschutz und als Gesundheitsstandort zu positionieren. Da sehe ich ein Zukunftsfeld für die Stadt, auch wenn ich sehr froh bin über jedes Gewerbe, das wir haben.

In Arnach herrscht derzeit großer Unmut, weil das Landratsamt Ravensburg den Kauf des ehemaligen Gasthauses Kanone als Flüchtlingsunterkunft erwägt. Wie steht die Stadt zu diesem Vorhaben?

Ich sehe die Not des Landkreises, die immer weiter zunehmende Zahl an Flüchtlingen unterzubringen. Wir haben ihm aber auch mitgeteilt, dass wir diesen Standort kritisch sehen. Warum ausgerechnet da? In Arnach gibt es eben die Besonderheit, dass es den Ärger um die unplanmäßig lange Belegung der Container am Sportplatz gegeben hat. Nun gäbe es erneut eine Belastung für den Ort und seine Menschen, obwohl das anders kommuniziert war. Und das auch noch in der aufwändig sanierten Ortsmitte, am zentralen Schul- und Kindergartenweg und damit an einer sensiblen Stelle. Bad Wurzach hat außerdem derzeit so viele Flüchtlinge aufgenommen, wie es laut Quote haben muss. Der Landkreis wird nun unsere Kritik einerseits und seine großen Probleme bei der Unterbringung andererseits abwägen müssen.

Dieses ehemalige Gasthaus in Arnach könnte zu einer Flüchtlingsunterkunft des Landkreises werden. (Foto: Steffen Lang )

Sehr viel Unmut gibt es seit Wochen auch unter den Bauern und in anderen Berufsgruppen. Haben Sie Verständnis für deren Proteste?

Ja, das habe ich. Ich verstehe, dass viele sagen, es stimmt was nicht mehr. Sie haben eine andere Wahrnehmung der Auswirkungen vieler politischer Maßnahmen auf ihr Leben als die Politik selbst. Und ihre Verbände protestieren zwar seit längerem gegen manche Beschlüsse, aber gefühlt ändert sich nichts. Nun wollen die Menschen sich eben anders bemerkbar machen.

Das kann ich ihnen nicht verübeln, und uns Kommunen geht es ja ganz ähnlich. Flüchtlinge, Breitbandausbau, Kinderbetreuung, Umsetzung der neuen Umsatzsteuerregelungen - immer mehr wird auf die Städte und Gemeinde übertragen, und wir sind an der Belastungsgrenze. Alexandra Scherer

Auch unsere Vertreter vom Gemeindetag protestieren immer wieder. Die Politik hört sich das an, und passiert ist bisher nichts, außer dass der Kuchenverkauf an Schulen und Kindergärten nicht der Steuerpflicht unterliegt. Nötig ist aber nicht nur zuzuhören, sondern auch umzusetzen.

Bauernproteste gab es zuletzt auch in Bad Wurzach, hier bei Truschwende. (Foto: Steffen Lang )

Befürchten Sie, dass sich die derzeitige Unzufriedenheit bei den Europawahlen im Juni im Ergebnis niederschlagen wird?

Ja, das tue ich. Extreme Parteien werden nun auch in Deutschland wie zuvor schon in vielen europäischen Ländern wohl einen starken Zulauf bekommen. Vielleicht sollten die demokratischen Parteien künftig bei ihren Inhalten mehr auf den Wählerwillen achten?

Wie groß ist Ihre eigene Unzufriedenheit als Bürgermeisterin? Viele ihrer Kollegen kritisieren Land und Bund öffentlich, manche haben deswegen sogar schon ihr Amt niedergelegt.

Ich habe nicht die Absicht das zu tun! Ich habe immer noch Freude an meinem Amt, das mir auch ein Stückweit Berufung ist. Es gibt noch genug Gestaltungsmöglichkeiten, um Bad Wurzach weiter voranzubringen, und dazu will ich beitragen. Im Bürgermeisteramt gibt es viele schöne Dinge und viele tolle Begegnungen mit Menschen, die mich begeistern.

Auch ich habe in der Vergangenheit Kritik an Land und Bund geübt. Aber nicht, weil ich grundsätzlich unzufrieden bin, sondern weil ich beitragen will, Dinge zu verbessern. Nur zu kritisieren, wäre aber das falsche Signal. Daher habe ich mich zum Beispiel in meiner Neujahrsansprache auch auf das konzentriert, was in Bad Wurzach geschaffen wurde und noch geschaffen werden soll.

Mein Wunsch für dieses Jahr ist freilich trotzdem, dass einige der uns auferlegten Aufgaben wieder zurückgenommen werden. Als Zeichen, dass man unsere Kritik ernst nimmt und sich etwas verbessern kann.