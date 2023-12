17 Punkte hat die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung umfasst. „Wir bemühen uns sehr, Ihnen einen unterhaltsamen Abend zu bereiten“, sagte Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) eingangs mit Blick auf die erfreulich gut gefüllten Zuschauerplätze. Die gesamten dreieinhalb Stunden Sitzungsdauer hielt freilich kein Zuhörer durch. Nach und nach lichteten sich die Reihen - obwohl sogar ein Tagesordnungspunkt, die Vergabe von Arbeiten für den Aussichtsturm am Ried, kurzfristig gestrichen worden war..

Haltestelle umbenannt

Zum 10. Dezember tritt der neue ÖPNV-Fahrplan in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Bushaltestelle „Postplatz“ einen neuen Namen bekommen, teilte Scherer mit. Die Haltestelle heißt künftig „Salvatorkolleg“. Weil schon lange kein Postamt mehr dort zu finden ist, sei der bisherige Name zumindest für Ortsfremde irreführen, so die Begründung des Verkehrsverbunds.

Neue Jugendbeauftragte

Lisa Schiefer ist die neue Jugendbeauftragte der Stadt. Sie vertritt seit 1. November Markus Brandstetter, der in Elternzeit gegangen ist.

Letzter Schritt gegangen

Am Maxhof, westlich des Salvatorhofs, soll ein neues großes Baugebiet für die Stadt entstehen. Dazu muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Dieses langwierige Verfahren (ein erster Aufstellungsbeschluss fiel im Jahr 2000) hat mit einem sogenannten Feststellungsbeschluss des Gemeinderats nun sein Ende gefunden. Nun muss das Landratsamt das finale Okay geben.

Blick auf gutes Finanzjahr

Die Kämmerei hat dem Gemeinderat den Jahresabschluss für 2020 vorgelegt. Es war trotz Corona finanztechnisch ein gutes Jahr für die Stadt. Statt eines geplanten Defizits von 400.000 Euro gab es einen Überschuss von 5,5 Millionen Euro, erläuterte Kämmerer Stefan Kunz. Fast 13 Millionen Euro wurden investiert, darunter 7,6 Millionen Euro im Hochbau, worunter vor allem Glasfaserausbau und Hallenbadbau fielen. Kunz dankte seinen Mitarbeitern, allen voran Kerstin Baer, für die arbeitsreiche Erstellung des Jahresabschlusses.

Böse Überraschung

Unliebsame Überraschung beim Erschließung des Baugebiets St. Anton in Arnach: Dort ist ein 120 Meter langer Stauraumkanal für Regenwasser zum Schmiedebach geplant. Bei dessen Bau stellte sich heraus, dass der Untergrund auf einer Länge von fast 40 Meter nicht tragfähig genug ist. Für die nun beschlossene Alternative fallen Mehrkosten von 173.000 Euro an. Man prüfe, ob jemand für den Planungsfehler verantwortlich gemacht werden kann, um diesen dann in die Schadenspflicht zu nehmen, so Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer auf Nachfrage von Stadtrat Martin Häfele (FW). Ansonsten müssten die Mehrkosten auf die Grundstückspreise umgelegt werden.

Durchschreitebecken

Das Hallenbad erhält ein Durchschreitebecken an einer Außentür. Das genehmigte der Gemeinderat, aus dessen Reihe die Forderung dazu auch kam. Strittig ist nun noch, an welcher Außentür das Becken kommt, das verhindern soll, dass Dreck vom Außenbereich in die Halle getragen wird. Die Verwaltung schlug die Außentür bei den Startblöcken vor.

Stadtrat Klaus Schütt (CDU) ist das zu gefährlich, denn dann müssten die Kinder vom Kinderbecken um das gesamte Becken laufen und dabei an dessen tiefster Stelle vorbei gehen. Er forderte das Becken daher an der Tür neben dem Kinderbecken, auch wenn dies am Ende etwas teurer werde. Ob das technisch überhaupt möglich ist, soll nun die Verwaltung prüfen.

Das Bad erhält zudem eine Enthärtungsanlage auch fürs Kaltwasser, um vor allem in den Duschen Kalkablagerungen zu vermeiden. Beide Maßnahmen zusammen kosten knapp 40.000 Euro.

Stützwand in Hauerz

Eine 530 Meter lange Stützwand entlang des Sendener Bachs in Hauerz ist samt ihrem Geländer so marode, dass sie saniert werden muss. Der Gemeinderat genehmigte nun, diese Maßnahme zu planen. Danach wird auch feststehen, was sie kostet. Billig wird’s nicht: Eine Schätzung ergab 2020 eine Summe von 786.000 Euro. Seitdem sind die Baukosten deutlich in die Höhe gegangen. Hauerz’ Ortsvorsteher Kurt Miller wies darauf hin, dass auch die Bachstraße selbst nur noch Flickwerk ist. Die auch von Radlern und Fußgängern viel genutzte Straße solle dringend bei der Stützwandsanierung mitgemacht werden.

PV-Dachanlage

Die Analyse, welche Dächer städtischer Gebäude für PV-Anlagen geeignet sind, legte die Verwaltung nun dem Gemeinderat vor. Ergebnis: Grundsätzlich sind es fast alle. Schon allein aus Kostengründen kann die Stadt aber nur Zug um Zug alle 52 Objekte mit PV-Anlagen belegen, zumal dazu oft auch die Dächer saniert werden müssen. Jährlich stehen dafür erst einmal 120.000 Euro zur Verfügung. Erste Gebäude, die belegt werden, sind im kmmenden Jahr das Hallenbad und das Rathaus Ziegelbach, von dem aus auch andere öffentliche Gebäude im Ort mit Strom versorgt werden können.

Keine Standgebühren?

Stadtrat Häfele fragte an, ob es möglich ist, Händlern der Krämermärkte die Standgebühren zu erlassen. Dies wäre in seinen Augen „ein Entgegenkommen für die, die was machen“, und könnte auch zu mehr Händlern führen. Bürgermeisterin Scherer lehnte dies ab. Die Stadt organisiere die Märkte und erbringe zudem durch den Bauhof Leistungen, die eine Standgebühr rechtfertigten.

Defekte Laternen melden

Stadträtin Sibylle Allgaier (CDU) wies auf defekte Laternen im Kurpark hin und regte an, grundsätzlich die Straßenbeleuchtung regelmäßig zu prüfen. Das sei angesichts Tausender Lampen in der Kommune nicht leistbar, so Stadtbaumeisterin Kreutzer. Die Verwaltung sei dankbar, wenn Bürger Defekte melden. Dann werde der Bauhof diese beheben, versprach sie.