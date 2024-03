Vortrag zu Mooren in Oberschwaben und im Allgäu

Prof. Peter Poschlod vom Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie an der Universität Regensburg ist am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr zu Gast im Salvatorkolleg Bad Wurzach. Der Moor-Spezialist ist der Einladung des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried gefolgt und gibt in einem interessanten Vortrag einen Überblick über die Vielfalt der Moore im hiesigen Raum, heißt es seitens des NAZ..

Das württembergische Allgäu und Oberschwaben sind als Glaziallandschaft durch das Vorkommen vieler Feuchtgebiete, insbesondere Moore, geprägt. So vielgestaltig wie die Landschaft ist, sind es auch die Moore. Kaum ein Moor gleicht dem anderen. Entscheidend sind die hydrologischen Gegebenheiten, die abhängig sind vom Standort, Relief und Wasserdargebot.

In seinem Vortrag stellt Prof. Poschlod an ausgewählten Beispielen zunächst die individuelle Entstehungsgeschichte der Moore vor, die über viele tausend Jahre zurückreicht. In einem zweiten Schritt erläutert er die Nutzungsgeschichte, die erst in der Neuzeit begann und ihren Höhepunkt im 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte. Moore weisen zudem zahlreiche Ökosystemleistungen in der Landschaft und für das Klima auf. Prof. Poschlod erläutert und diskutiert die Bedeutung dieser Ökosystemleistungen für mehr oder weniger intakte Moore, als auch die Belastung unserer Umwelt durch entwässerte, intensiv landwirtschaftlich genutzte und abgetorfte Moore. Abschließend zeigt er auf, welche entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten sind.

Der Vortrag findet im Gymnasium Salvatorkolleg in Bad Wurzach statt. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Weitere Infos unter www.wurzacher-ried.de