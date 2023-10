Vortrag über Eltern als Leitwölfe

Der Gesamtelternbeirat Bad Wurzach lädt zu dem Vortrag mit Aussprache „Eltern sind Leitwölfe“ ein. Er findet am 10. Oktober ab 19.30 Uhr in Maria Rosengarten statt. Der Eintritt ist frei. Referent ist der pädagogisch-psychologische Berater und Naturtherapeut Manfred Faden. Was brauchen Kinder, um sich gut zu entwickeln? Für das seelische Wachstum sei es außerordentlich wichtig, dass Kinder aufschauen und sich am Vorbild orientieren können. Sie brauchen laut Mitteilung emotionale Sicherheit, klare Struktur, aber auch „Spielraum“, für vielfältige Erfahrungen. In dem Vortrag geht es unter anderem um die Rolle von Mutter und Vater, um Rangfolge und Ordnung in der Familie und das Entwickeln von Autonomie.