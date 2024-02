Vier verschiedene Verkehrszeichen haben ein oder mehrere Unbekannte im Bereich zwischen Dietmanns und Hauerz abmontiert und gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, im Polizeibericht vom Mittwoch ist die Rede von „in den vergangenen Tagen“. Die Verkehrsschilder wurden in der Hauerzer Straße in Dietmanns und auf den Kreisstraßen 7925 bei Staig sowie 8033 bei Oberschwarzach entwendet. Es handelt sich nach Aussage eines Polizeisprechers um die Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, „Vorfahrt (an der nächsten Kreuzung oder Einmündung)“, „Gefälle“ und um ein Ortsschild mit Pfeilwegweiser.

Motivation ist unklar

Dass gleich mehrere unterschiedlich Verkehrszeichen gestohlen würden, bezeichnet der Polizeisprecher als eher ungewöhnlich. Häufiger sei es, dass Ortstafeln mit ungewöhnlichen Ortsnamen oder Schilder mit Tempo 30 oder ähnlichen Beschränkungen entwendet würden.

Über die Motivation der Täter in diesem Fall kann nur spekuliert werden. Einen hohen materiellen Wert besitzen die Verkehrszeichen nicht. Sie bestehen in der Regel aus Aluminium, in Internetshops sind sie für unter 50 Euro zu kaufen.

Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Telefon 07564/2013 zu melden.