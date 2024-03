Zum Fit-Fun-Shoppingtag lädt an diesem Sonntag, 17. März, die Stadt Bad Wurzach Gäste aus nah und fern ein. Sie erwartet ein umfangreiches und breit gefächertes Programm. So gibt es Infos zur Pflegeausbildung ebenso wie eine Hühnerrallye.

Mit von der Partie ist das Institut für Soziale Berufe (IfSB), das im Wurzacher Schloss seinen Sitz hat. Es will die Möglichkeit nutzen, um vor allem für die Ausbildung zur Pflegefachkraft zu werben. Drei Jahre dauert diese, das nächste Ausbildungsjahr beginnt Anfang September. Bewerben kann man sich bereits.

Feste Anstellung

In den drei Jahren ist der Auszubildende bei einer Einrichtung fest angestellt, arbeitet aber auch in anderen, um alle Facetten des Pflegeberufs wie Alten- und Krankenpflege oder ambulante Versorgung, Hospiz und Reha kennenzulernen. „So kann der oder die Auszubildende herausfinden, wofür sein Herz schlägt“, sagt der Bad Wurzacher Schulleiter Jörg Schmal.

Neben diesen 2500 Stunden der Praxis direkt am Menschen gehören 2100 Theoriestunden, auch sie mit vielen praktischen Lerneinheiten angereichert, zu der sogenannten generalistischen Ausbildung. Sie werden in Blockwochen in Bad Wurzach absolviert. Voraussetzung sind ein Mittlerer Bildungsabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit anschließender Ausbildung in der Altenpflegehilfe. „Auch Umschulungen sind möglich“, betont Schmal, „daher reicht die Altersspanne unserer Schüler von 16 bis 60 Jahren.“

Derzeit ist die Hälfte der Plätze bereits belegt. Jörg Schmal

Maximal 25 Personen werden pro Ausbildungsjahr in jedem Ausbildungsgang am IfSB aufgenommen. „Derzeit ist bereits etwa die Hälfte der Plätze belegt“, berichtet der Schulleiter. „Wir sind dabei eine kleine Schule, was für den Auszubildenden den Vorteil hat, dass er eine individuelle Lernförderung erhält. Wir haben jeden im Blick, um mit ihm gemeinsam das Ausbildungsziel zu erreichen.“

Das Gehalt

Die Entlohnung sei mit durchschnittlich 1200 Euro im ersten Ausbildungsjahr „inzwischen recht gut“, wirbt Schmal, der aber auch rät, vor der Ausbildung ein Praktikum in einem der Beruf zu absolvieren. Ein weiterer Vorteil der relativ neuen generalistischen Ausbildung: Ihr Abschluss ist EU-weit anerkannt.

Das IfSB präsentiert sich am Sonntag mit einem Info-Stand samt Glücksrad im vor dem Schlosshof. Um 13 und 15 Uhr gibt es Info-Veranstaltungen im Gebäude zu den angebotenen Ausbildungsgängen: Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Heilerziehungspflege, Altenpflegehilfe. Zudem kann man an diesem Tag kostenlos eine Handmassage genießen, sich den Blutdruck messen lassen und Erfahrungen in einem Alterssimulationsanzug sammeln.

Hühnerbilder suchen

Einen Besuch beim IfSB im Herzen der Stadt kann man sicherlich gut verbinden mit der Teilnahme an der Hühner-Rallye. Sie ist erstmals Bestandteil des Fit-Fun-Shoppingtags und wurde von etwa 20 Einzelhändlern organisiert. Bunte Schubkarren weisen den Passanten den Weg zu den Schaufenstern in der Stadt, in denen Hühner(bilder) zu finden sind. Auf eine Gewinnkarte muss die korrekte Anzahl Hühner, die sich insgesamt in allen Schaufenstern verstecken, geschrieben werden.

Diese Hühnerbilder sind am Sonntag in zahlreichen Schaufenstern der Einzelhändler zu finden. (Foto: JFL )

Ist die Antwort richtig, gibt’s sofort eine kleine schokoladige Überraschung in einem der teilnehmenden Läden. Wer dazu noch seine Anschrift und Telefonnummer hinterlässt, nimmt an der Ziehung der Hauptpreise, die jedes beteiligte Geschäft ausgeschrieben hat, teil. Die Ziehung der Gewinner ist am Mittwoch, 20. März, bei Optik Blickfang. Die Glücklichen werden in den Tagen danach benachrichtigt und können sich im jeweiligen Laden ihren Gewinn abholen.

Was es sonst noch gibt

Doch auch ohne Glück bei der Ziehung wird sich der Besuch von Bad Wurzach am 17. März sicherlich lohnen. Weitere Programmpunkte sind unter anderem der WuLaLa, der Bauernmarkt, ein Puppentheater, das Frühlingsfest der BAG, ein Infotag im Rohbau des Generationshauses in der Breite, eine Radbörse und ein Flohmarkt.